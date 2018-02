Oldenburg Fertig mit der Schule und noch keinen Plan, wie es weitergeht? Für viele geht es dann häufig erstmal ins Ausland – so wie für Lina Ziegler. Doch auch danach wusste sie erst einmal nicht weiter. Sie kam dann auf die Idee, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Paritätischen Wohlfahrtsverband zu machen. Am Samstag berichtete sie den Besuchern der Messe „Total Sozial“ im Johanniter-Bildungs- und Tagungszentrum an der Jägerstraße von ihren Erfahrungen. Zwölf soziale Träger stellten sich hier den Fragen der Jugendlichen rund ums FSJ und den Bundesfreiwilligen Dienst (BFD).

Lina ist 20 Jahre alt und lieferte für ein Jahr Essen auf Rädern aus. Begeistert erzählt sie, dass sie sehr stolz sei und die Arbeit Spaß macht. „Ich habe ein tolles Team – wir sind fast wie eine Familie.“ Viel hat sie aus dem Jahr mitnehmen können. Dazu gehören nicht nur die 550 Euro, die sie monatlich an Taschengeld bekam. Vor allem die Fahrpraxis habe ihr sehr geholfen.

Marielena Christens hat ihr FSJ in einer Mutter-Kind-Wohngruppe verbracht. „Es war wirklich sehr anspruchsvoll und man muss damit umgehen können“, erzählt sie. Für das FSJ hatte die 21-Jährige ihr Studium abgebrochen. Nun möchte sie einen dualen Studiengang als Sozialpädagogin beginnen.

Von der Diakonie über die Malteser bis hin zur Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz ist an diesem Tag alles dabei. Maike Nordmann von der AWO schätzt an der Messe, dass sie sich rein um Freiwilligendienste drehe. „Es gibt immer unglaublich interessante Gespräche und man kann Kontakte knüpfen.“

Großes Interesse weckt die Möglichkeit, ein FSJ im Bereich Sport zu machen. Der ASC Göttingen und die Sportjugend Niedersachsen verzeichnen bereits mehr als 900 Freiwillige. Doch es geht noch mehr. Der Stand auf der Messe soll auch die Präsenz in Oldenburg zeigen. „Hier und in Ostfriesland gibt es noch schwarze Flecken“, sagt Claudia Löning, die sich um das FSJ im Sport kümmert. „Wir sind zum zweiten Mal hier und besuchen gerne diese Messe.“ Obwohl man seit 2002 einen sportliches FSJ absolvieren kann, wüssten noch immer viele nicht um die Möglichkeit. „Wir wollen hier vor allem für das Aha-Erlebnis sorgen“, sagt Löning.