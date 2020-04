„Trostreich“ für Hilfe erreichbar

Oldenburg Der Verein „TrostReich – Oldenburger Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche“ muss in der Corona-Krise zwar die Trauergruppen aussetzen, am Telefon oder per Mail ist der Verein aber zu erreichen. Auf diesem Wege berät er Familien, Kinder und Jugendliche in Trauersituationen. Beantwortet werden Fragen von allen Betroffenen, die einen nahestehenden Angehörigen verloren haben.

„Nun sind schon seit drei Wochen die Schulen und Kitas geschlossen, unser soziales Leben wurde immer mehr eingeschränkt und wir sind auf uns selbst und unsere Familien zurückgeworfen“, heißt es vom Verein. „Wir möchten Sie ermutigen, Kontakt mit uns herzustellen gerne per Telefon oder Mail.“ Erreichbar ist die pädagogische Leiterin Martina Wulf unter Telefon 0157/77268056 und m.wulf@trostreich-ol.de. Das Beratungstelefon ist immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr persönlich besetzt.

Info unter www.trostreich-ol.de