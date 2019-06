Oldenburg Wissenschaftler tragen ihre Forschungsgebiete vor, aber eben in witzig. Das ist der Sinn hinter Science Slams. Der 9. Science Slam der Universität Oldenburg ging am Mittwoch, 5. Juni über die Bühne in der Oldenburger Exerzierhalle.

Mit dem sogenannten Slam-O-Meter, der die Lautstärke des Applaus misst, konnten die Zuschauer ihren Lieblingsslamer zum Sieger krönen. Florian Denk heißt der Gewinner. Er trug Anekdoten aus seiner Arbeit als Doktorand im Bereich Medizinische Physik und Akustik vor, unter dem Titel „Schräge Formen, tolle Akustik – Eine Ode an das Ohr“. Mit dem Publikum stellte er sich die Frage: „Warum hat das Ohr eigentlich eine so komische Form?“ 150 Euro Preisgeld bekam Florian Denk, sowie das „Goldene Gehirn“. Zudem wartet auf ihn nun die Möglichkeit, bei der Norddeutschen Science-Slam-Meisterschaft im Dezember in Hamburg aufzutreten.

Den zweiten Platz belegte François Conrad. Er ist Sprachwissenschaftler an der Lebniz Universität in Hannover und referierte weniger über das Hören, sondern über das Sprechen. Genauer gesagt nahm er die deutsche Sprache auseinander. „Kaum eine andere Sprache ist so hart und aggressiv wie die deutsche Sprache“, lautete seine These.

Ebenfalls zu hören waren Vorträge von Jonathan Gilbert Nina Gmeiner und Rosanna Schöneich-Argent.

Alle 135 Plätze im Publikum waren belegt. „Wir hätten auch 500 Tickets vergeben können“, sagte Nina Gaßmann vom Organisations-Team über den ausverkauften Abend, der in Kooperation mit dem Staatstheater Oldenburg entstand.

Mehr Infos zum 9. Science Slam in Oldenburg sowie eine Bilderstrecke folgen in Kürze.