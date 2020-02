Oldenburg Eine Rutsche, Schaukeln, zahlreiches Spielzeug und ein Holzhäuschen wo gepicknickt werden kann. Der Spielplatz an der Milchstraße könnte ein wirklich schöner Ort sein, um mit den Kindern Zeit zu verbringen. Wäre da nicht ein Problem: „Hier liegen immer wieder Kronkorken und Zigarettenstummel herum“, sagt Anke Kreuzwieser.

Zwei Mal die Woche geht die 70-Jährige mit ihrem Enkel Jaro auf den Spielplatz. Doch bevor die beiden die gemeinsame Zeit genießen können, muss erst eins erledigt werden. Während der Dreijährige mit seinem blau-gelben Radlader spielt, räumt Kreuzwieser den Platz auf – seit eineinhalb Jahren. „Grundsätzlich sammel ich die Zigarettenstummel auf und entsorge sie“, sagt die Großmutter.

Bis zu 20 Zigarettenstummel findet die Rentnerin an einem Tag. Sie liegen im Sand des Spielplatzes und sogar zwischen den Spielzeugen. Auch der kleine Jaro findet immer wieder die Hinterlassenschaften von Rauchern. Kreuzwieser kann dieses Verhalten nicht verstehen. Immerhin gibt es direkt beim Spielplatz einen Mülleimer. Auch der dreijährige Jaro findet diese Rücksichtslosigkeit einfach nur „Igitt“.

Schreiben Sie uns Kennen Sie Spielplätze, wo unachtsam Müll hingeworfen wird? Dann schreiben Sie uns: red.oldenburg@nwzmedien.de

Kreuzwieser appelliert an die Raucher, dass sie mehr Rücksicht nehmen sollen. „Hier spielen kleine Kinder. Die waren früher doch auch mal klein“, sagt die 70-Jährige. Sie hat die Sorge, dass irgendwann ein Kind diese Zigarettenstummel versehentlich in den Mund steckt oder sogar verschluckt.

Der Spielplatz liegt unter der Verwaltung der Stadt Oldenburg. In der Verantwortung sieht die 70-Jährige allerdings viel mehr die Verursacher: „Es sollte nicht selbstverständlich sein, dass die Personen ihren Müll einfach auf den Boden werfen und erwarten, dass die Stadt es wegmacht.“

Bis die Raucher ihre Zigarettenstummel in den Mülleimer und nicht auf den Boden werfen, wird die 70-Jährige bei jedem Spielplatz-Besuch wieder aufräumen. Sich einen neuen Spielplatz zu suchen, sieht die Rentnerin nicht ein. „Der Spielplatz liegt in der Nachbarschaft und ist mit den Bäumen und Blumen so schön“, findet Kreuzwieser. Zudem liegt er gut geschützt vor Autos und – dass ist das Wichtigste – fühlt sich der kleine Jaro hier sehr wohl.

Die Stadt Oldenburg hat sich auf Nachfrage der NWZ bislang nicht dazu geäußert.