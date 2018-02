Oldenburg Bei den Gymnasien, die jetzt auch wieder die neunjährige Laufbahn haben, wird laut aktueller Schulentwicklungsplanung ein weiterer Anstieg der Anmeldezahlen mindestens bis 2025/26 erwartet. Alle städtischen Gymnasien haben künftig mindestens vier fünfte Klassen, so die Verwaltung. Die Gymnasien waren zuletzt in sehr ähnlicher Weise gefragt, auf der jüngsten Verteilerkonferenz mussten nur fünf Schüler auf ein anderes Gymnasium als das Gewählte gehen.

Teil der großen Oldenburger Oberstufenkooperation, die die Anwahl von Schwerpunktfächern/Leistungskursen auch an anderen Schulen ermöglicht, sind das Herbartgymnasium, Altes Gymnasium, Neues Gymnasium, Cäcilienschule, Gymnasium Eversten, Liebfrauenschule, Graf-Anton-Günther-Schule sowie die IGS Helene-Lange-Schule und die IGS Kreyenbrück.

Die Gymnasien (Teil 2)finden sich auch im Internet – alle weiteren Schulen folgen mit Erscheinen in der NWZ – unter:

Schleusenstraße 4

Tel.: 21852-0

Mail: verwaltung@

gymnasium-gag.de

Internet:

www.gymnasium-gag.de

Leiter: Wolfgang Schoedel

Stellvertreterin: Hanne Rüth

Schüler: 1128

Lehrer: 100

Referendare: 3

Anzahl der Klassen 5-10: 31

Schüler pro Kl. 5: zurzeit durchschnittlich 26



Profil:

MINT-EC-Schule (vgl. www.mint-ec.de), Partnerschule der IdeenExpo, Europaschule (Austausch und Projekte mit Partnerschulen in USA, Italien, Großbritannien, Finnland und Polen), Umweltschule in Europa, Schule ohne Rassismus, Referenzschule Filmbildung, thematische Elternabende, festangestellte Schulsozialpädagogin, Schullaufbahn- und Berufsberatung; feste Koop. mit Künstlern, Sportvereinen, Museen, FH, Uni, ausländischen Partnerschulen, Unternehmen.

Sek I: offene Ganztagsschule (montags bis donnerstags bis 15.25 Uhr; bewegte Mittagspause, Beratungsteam; Hausaufgabenbetreuung, gut 30 Zusatzangebote/AGs); Doppelstunden (Ausnahme: Fremdsprachen Jg.6/7); Klassenleitung durch Lehrertandems Jg. 5/6 (Verfügungsstunden Jg. 5 bis 10); Musikzweig Klasse 6 bis 10; Englisch ab Klasse 5, Latein/Französisch ab Klasse 6; Stundentafel II (Kl. 8 – 10) mit breitem Wahlpflichtkursangebot in Fremdsprachen (Italienisch), Musik, Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften.

Sek II: Angebot aller zulässigen Oberstufenprofile im Bereich Fremdsprachen, Musik-Kunst, Gesellschaftswiss., Mathematik, Naturwissenschaften und Sport; Spanisch, Philosophie und Darstellendes Spiel ab Einführungsphase.

zusätzliche Förderangebote ab Kl. 5 in allen abiturrelevanten Kernfächern (De, En, Fr, La, Ma), Mathecamps in Kl.10, Wettbewerbe, Schülerfirmen, Olmun

Eingewöhnung Kl.5: drei Einführungstage

Verpflegung: Mensa und Kiosk, Essen 2,50 € bis 3,50



Information: Tag der offenen Tür: 17. Februar, 10 bis 13 Uhr

Anmeldung: 23. Mai, 14.30 bis 18 Uhr, Musikzweig-Beratung ab 15 Uhr, 24. Mai, 8 bis 13, 14 bis 18 Uhr

Am Donnerstag, 15. Februar,erscheint die Zusammenfassung der Angebote der Integrierten Gesamtschulen sowie der Waldorfschule und der Freien Schule.

Die Graf-Anton-Günther-Schule ist als Landkreis-Gymnasium in der Stadt Oldenburg nur in begründeten Ausnahmefällen anwählbar, aber Teil der Oberstufenkooperation.

Herbartstraße 4

Tel.: 408 36-0

Mail: sekretariat@

herbartgymnasium.de

Internet:

www.herbartgymnasium.de

Schulleiter: Günter Tillmann

Stellvertreterin:

Annika Neesen

Schüler: 869

Lehrer: 88

Referendare: 4

Anzahl der Klassen 5-10: 22

Schüler pro Klasse 5: 30

Buslinien: Julius-Mosen-Platz



Profil:

Offenes Ganztagsangebot: freiwilliger Ganztagsunterricht für Klassen 5 bis 8; 4 Tage jeweils einzeln wählbar bis 15.45 Uhr; Hausaufgabenbetreuung: im Ganztag durch Lehrkräfte (nach Jahrgängen);

Motivationsunterricht: individ. Förder- und Forderkonzept in Deutsch, Englisch, Mathe in Jahrgang 5; Sprachbildungskonzept, Nachhilfeprojekt: „Schüler für Schüler“

Fremdsprachenangebote:

1. Fremdsprache ab Jg. 5: Englisch, 2. Fremdsprache ab Jg. 6: Latein, Spanisch, Französisch, Sprachenangebot ab Klasse 8: Spanisch, Latein, Französisch, Japanisch

Differenzierungsbereiche: 

Kl. 5 und 6: Bläserklasse

Kl. 5 und 6: Gesangsklasse

Kl. 5 und 6: erweitertes Angebot in naturwiss. Fächern (Inform.technische Grundbildung, „Forscherwerkstatt“)

bilinguales Angebot in Jg. 7 bis 13 (mit Abitur): Sachfachunterricht auf Englisch in Musik, Sport, Erdkunde, Biologie, Geschichte.

Klassen 8 bis 10: Naturwiss. Schwerpunkt „InTech“ (Informatik und Technik)

ab Klasse 11: Darstellendes Spiel, Wirtschaftslehre, Informatik, Philosophie, besonderes Sportangebot (Kajak, Rudern, Ski).

Besondere Angebote: Kennenlerntage und Klassenfahrt für Jahrgang 5, Klassenleitertandems Klassen 5 bis 10,  Doppelstundenmodell, Hausaufgabenkonzept, Kooperationsschule des SV Werder Bremen, mediale Grundbildung, Präventionsprojekte (Internet/Gewalt) und zahlreiche weitere Projekte (u.a. Berufsorientierung, Wirtschaft, UN-Simulation, Roboter, Mathe, Sprachen, Theater, Triathlon, Soziales/z.B. SOS-Kinderdorf, Rumänienhilfe, Aidshilfe).

Austausch/Schulpartnerschaften: mit Frankreich, USA, Japan, Bulgarien, Südafrika; Brigitte-Sauzay-Austausch (Frankreich);

breites AG-Angebot, Begabungsförderung (Mathe, Naturwissenschaften)

Schülerpartnerschaften – Tutorenprojekt, Sanitätsdienst

Klassenfahrten Jahrgänge 5, 9, 13 sowie Sprachen-, Austausch- und Projektfahrten

Verpflegung: Mensa mit ganztägiger Verpflegung; Caterer „Kochhaus Zitronengras“ (3,10 € pro Essen), Cafeteria



Information:

„Großer Abend der offenen Tür“ am Montag, 19. Februar, 17 Uhr, Aula;

Info Bläserklasse und Gesangsklasse: Samstag, 3. März, 10 Uhr, Aula; individuelle Beratung nach Anmeldung

Anmeldetermine: 7. Mai (8 bis 12 Uhr), 8. Mai (8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr) und 9. Mai (8 bis 12 Uhr); mitzubringen: Zeugnisse (Original): 2. Halbjahr Kl. 3, 1. Halbjahr Kl. 4.

Theaterwall 11

Tel.: 779 2727

Mail: sekretariat@

altesgymnasium.eu

Internet:

www.altesgymnasium.de

Schulleiter:

Frank Marschhausen

Stellvertreterin:

Cornelia Meyer-Brinkmann

Schüler: 820

Lehrer: 71

Referendare: 4

Anzahl der Klassen 5-10: 21

Schüler pro Klasse 5: 30



Profil:

Drei Profillinien: Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft;

offene Ganztagsschule (Hausaufgabenhilfe, Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaften) mit verlässlicher Betreuung für Kl. 5 und 6; Unterricht nach Stundentafel 2 (Zusatzstunden im Wahlpflichtbereich, Differenzierungsbereiche: Musik, Wirtschaft, Informatik, Naturwiss., dritte Fremdsprache); zusätzlich Philosophie, dritte Fremdsprache.

Förderunterricht: Jg. 5: Unterstützung des Übergangs von Kl. 4 nach Kl. 5 in Deutsch, Englisch und Mathematik; Kl. 6 bis 7: Förderung in Englisch, Deutsch und Mathe; Förderunterricht und Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsbetreuung.

Nachmittagsunterricht/Ganztagsbetreuung: Chöre, Orchester I und II, vielfältiges AG-Angebot (z. B. Theater, Sport, Chinesisch), offenes Ganztagsangebot (verbindliche Anmeldemöglichkeiten für Montag, Dienstag und Donnerstag – auch Möglichkeit der Wahl für einen oder zwei Tage).

Wahlpflichtunterricht:

a) Naturwissenschaft

b) Informatik

c) Wirtschaft

d) Wirtschaft-China

e) Französisch oder Spanisch als dritte Fremdsprache (gemäß Anwahl)

Fremdsprachenangebote:

a) Latein als zweite Fremdsprache bereits ab Stufe 5 (Latein plus),

b) Französisch und Spanisch als zweite Fremdsprache ab Stufe 6,

c) Französisch oder Spanisch als dritte Fremdsprache nach Anwahl ab Stufe 8,

d) dritte Fremdsprache ab Stufe 11.

Musik: Instrumentalensembles: Streicherklassen in Kl. 5 und 6; Chöre, Orchester I/II; Wettbewerbe in allen Bereichen, Partnerschule des Universums Bremen; Roboter-AG; Mathenacht; Berufsorientierungsprogramm und Studienvorbereitung; NanOLabor; Einblicke in die Wirtschaft, Management Information Game, Olmun; breites Angebot im Bereich Sport (u.a. Kajak, Segeln, Rudern – Koop. mit Ruderverein); Literatur und Kunst (Koop. mit Landesbibliothek und Staatstheater); soziale Projekte.

Austausch: mit Frankreich und Spanien, Unterstützung des individuellen Austausches mit zahlreichen Ländern.

Verpflegung: Cafeteria und Mensa „BistrAGO“, Kosten: 1,70 € bis 4,10 Euro, Caterer: Silke Baumann



Information:

Tag der offenen Tür war – wie angekündigt – am 10. Februar; weitere Infos nach Absprache

Anmeldetermine: 7. Mai (8 bis 12 Uhr), 8. Mai (8 bis 12, 15 bis 17 Uhr), 9. Mai (8 bis 12 Uhr).

Alexanderstraße 90

Tel.: 9837110

Mail: sekretariat@

neuesgymnasium.de

Internet:

www.neuesgymnasium.de

Schulleiterin:

Katrin Wutschke

Stellvertreter:

Michael Schröder

Schüler: 975

Lehrer: 80

Referendare: 7

Anzahle der Klassen 5-10: 27

Schüler pro Klasse 5: 30

Buslinien: 302, 313, 329



Profil:

Offene Ganztagsschule; Ganztagsgruppe in 5 und 6 mit verlässl. Betreuung bis 15.30 Uhr; für alle Jahrgänge finden nach Mittagspause mit Mittagessen und Freizeitangeboten die AGS und Hausaufgabenhilfe mit freiwilliger Anwahl statt; individ. Förderunterrichtsangebot durch Lehrer; außerdem „Schüler helfen Schülern“ in Klasse 6; vollständige Ausstattung für die Inklusion;

Fremdsprachen-Angebote:

2. Fremdsprache: Franz., Latein, Spanisch; Niederländ. ab Klasse 11; 3. Fremdsprache: Französisch, Latein und Spanisch nach Bedarf ab Klasse 8

Differenzierungsbereich:

Angebote: Stundentafel 1; ein bilingualer Zweig: Sport (Kl. 5 bis 9), Erdkunde (Kl. 7 bis 9), Musik (Kl. 7 und 8), Geschichte (Kl. 9 und 10), Physik in Modulen in englischer Sprache; eine Bläserklasse (Kl. 5 und 6/7) mit einer zusätzlichen Musikstunde sowie Instrumentalunterricht am Nachmittag; Weiterführung ab Jg. 7 in einer Bigband.

Fachübergreifender Unterricht in den Naturwiss. in Kl. 5 und 6 mit Schwerpunkt auf Experimentalunterricht und Methodenlernen, Informatik im Jahrgang 11, neu gebildete 11. Klasse mit besonderer Förderung für Schüler mit Erweitertem SekI-Abschluss.

Oberstufe: sprachliches, naturwiss., gesellschaftswiss. und musisch-künstlerisches Profil, Darstellendes Spiel als Auflagenkurs, Philosophie als Prüfungsfach;

Austausch mit Frankreich, Russland, Spanien und den Niederlanden (Groningen); Brigitte Sauzay-Langzeitaustausch mit Frankreich.

Ca. 40 AGs, insbesondere Chöre, Musical, Theater, Bands, Kanu, InTech, Boumdoudoum (Entwicklungshilfe), Koop. mit Musikschule, Bibliotheken, DRK und Sportvereinen, Schüler experimentieren und Jugend forscht, Ideenflug, Olmun; Berufsorientierungsprojekt, Planspiel Börse, Frühstudium;

großes Außengelände mit Schulgarten, moderne Computer- und Fachräume.

Einführungstage für Kl. 5, Klassenfahrt zum Übergang Klasse 5/6, Klassenleitungsstunde für soziales Lernen und Prävention bis Jg. 8, Unterricht in Doppelstunden, Beratungs- und Unterstützungssystem (Paten, Klassenleitungsteam, Beratungslehrerin und Beratungslehrer).

Verpflegung: Cafeteria sowie Mensa (regelmäßig zwei Menüs, je 3,50 € Euro)



Information:

Infoabend war – wie angekündigt – am 12. Februar; weitere Infos nach Absprache

Anmeldung: 7. bis 9. Mai, 8 bis 12 Uhr, am 8. Mai auch von 15 bis 17 Uhr (mitbringen: Halbjahreszeugnis Kl. 4/Original).

Oldenburger Gymnasien (Teil 2) +++ Internet-Adressen und Schulprofile +++ Info-Termine

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir