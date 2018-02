Oldenburg Die drei Integrierten Gesamtschulen der Stadt erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie werden aktuell von 3270 Schülerinnen und Schülern aus allen Leistungsbereichen besucht – mit breiten Entwicklungsmöglichkeiten. Organisiert sind sie als gebundene Ganztagsschulen (vier Pflichtnachmittage) und bieten alle Abschlussmöglichkeiten. Das Wiederholen einer Klasse aus Leistungsgründen ist nicht vorgesehen. IGS Helene-Lange-Schule und IGS Kreyenbrück sind zudem Teil der Oberstufen-Kooperation mit den Gymnasien.

Ergänzend gibt es zwei Privatschulen, die auch Schüler aller Leistungsgruppen aufnehmen: die Freie Waldorfschule und die junge Freie Schule Oldenburg, die montessori-geprägt ist und auch eine aufwachsende, kleine Gesamtschule betreibt.

Blumenhof 9

Tel.: 361 61 80

Mail: info@

waldorf-oldenburg.de

Internet:

www.waldorf-oldenburg de

Schüler: 460 in Kl. 1 bis 13



Profil:

Die Freie Waldorfschule Oldenburg ist eine private, einzügige Schule; freie Trägerschaft und Selbstverwaltung.

Abschlüsse:

Es können alle staatl. Abschlüsse erworben werden. Mit der 12. Klasse beenden die Schüler ihre Waldorfschulzeit, bzw. beginnen die zweijährige Qualifik.phase zum Abitur;

Quereinstieg von Kl. 1-10 möglich, kein Sitzenbleiben, Zeugnisse als Entwicklungsberichte, Klassenlehrkraft bleibt bis zur Mittelstufe.

Russisch und Englisch ab Kl. 1 angeboten, ab Kl. 9 kann Spanisch gewählt werden.

Neben dem obligatorischen Fach- und Kursangebot wird besonderer Wert auf handwerklich-künstlerische Arbeit mit Holz, Textilien, Metall und Stein, musikal. Bildung und Chor im Klassenverband, Bewegungsschulung sowie viele Praktika gelegt; Gartenbau (Praxis und Theorie) vermittelt als Fach in Klasse 3-10.

Wahlpflichtfachangebot: Elektro-Technologie, Gesundheitskunde, Hauswirtschaft, Berufskunde.

Theaterwochen und Facharbeiten in Klasse 8 und 11, Landwirtschaftspraktikum in Kl. 9, Betriebs- und Feldmesspraktikum in Kl. 10, Sozialpraktikum in Klasse 11; Projekte, Projektwoche, Kunstfahrt ins Ausland.

Epochenunterricht in Deutsch, Geschichte, Mathe, Naturwiss.; praktische, künstler., handwerkl. Fächer und Sprachunterricht ab Mittelstufe mit ca. 10 bis 17 Schülern; Zeugnisse als Entwicklungsberichte; Austauschmöglichkeit mit Lima, Portland, Chicago sowie u.a. Partnerschulen in Südafrika

Verpflegung:

Cafeteria (vegetarisch-vollwertig)

Info-Tage/Anmeldung:

siehe Internet

Burmesterstr. 5-7

Tel.: 35 09 11 80

Mail: info@

montessori-oldenburg.de

Internet:www.

montessori-oldenburg.de

Leiter: Sebastian Hermann, Claudia Fischer, Lena Gutzeit (stellv.)

Schüler: 99

Lehrer und Referendare: 9 Lehrkräfte, 8 Fachlehrer, 5 pädagogische Mitarbeiter

Anzahl der Klassen 5-10: 3

(5., 6. und 7. Klasse einzügig)

Schüler pro Klasse 5: bis zu 15



Profil:

Die Freie Schule Oldenburg (Privatschule) hat neben ihrer Grundschule auch eine aufwachsende IGS; die Schule schreibt: „Montessori-Schüler sollen lernen zu kommunizieren, zu kooperieren und sich fachliche Inhalte auf vielfältige Weise anzueignen. Den Kindern soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Selbstständigkeit, die von ihnen als Erwachsene erwartet wird, schon früh einzuüben. Die Montessori-Pädagogik möchte dazu beitragen, dass die Bereitschaft der Kinder zu helfen und Verantwortung zu übernehmen ausgeprägt wird. Diese überfachlichen Anliegen decken sich mit den Anforderungen zum Kompetenzerwerb in den nieders. Curricula. Die allg. Lernkompetenzen umfassen die Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz. Sie werden fachspezifisch ausgeprägt und stehen im Verbund mit den zu erwerbenden Sachkompetenzen.“

Zusätzliche Förderangebote: inklusives Arbeiten in allen Klassen sowie individ. Förderung parallel zum Unterricht

Nachmittagsunterricht:

Angebote in Kl. 5: Mo-Do bis 15 Uhr, freitags bis 13.30 Uhr; ab Klasse 6: Di+Mi bis 16 Uhr, freitags vorl. bis 13.30 Uhr

Verpflegung: täglich frisch von „Karotte“

Info und Anmeldetermine:

Schulführungen: 8. Mai und 5. Juni, 15.15 Uhr; Tag der offenen Tür/Gläserner Schultag am 24. Februar, 10 bis 13 Uhr; Anmeldung: jederzeit möglich

Marschweg 38

Tel.: 950 16 11

Mail: sekretariat@hls-ol.de

Internet:www.hls-ol.de

Schulleiterin: Claudia Steffen

Stv. Leiterin: Kerstin Harjes

Didaktische Leiterin:

Christina Sczesny

Oberstufenleiter:

Hannes Tornow

Schüler: 1005

Lehrkräfte: 104

Referendare: 9

Anzahl der Klassen 5-10: 24 (vier pro Jahrgang)

Schüler pro Klasse 5: max. 30

Busse: 301, 314, 318, 322, 324



Profil:

Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe; Ganztagsschule verbindlich an 4 Tagen bis 15.45 Uhr; Umweltschule in Europa; Sportfreundliche Schule; Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage; alle Abschlüsse sind möglich; Bigband-Klassen, Sportklassen.

Klassenratsstunde 5-10, Sozialtraining Jg. 5; dreitägige Klassenfahrt in Jg. 5 im Rahmen der Eingangsphase; Förderangebote insbesondere in Jg. 5 und 6; Arbeit in Jahrgangsteams mit durchgängiger Begleitung der Klassen durch zwei Klassenlehrer/innen und Pädagogische Mitarbeiter/innen; zwei zweiwöchige Betriebspraktika in Jg. 8 und 9, Praxistag optional in Jg. 10; Azubi-Tag ab Jg. 8; intensive Schullaufbahn- und Berufswahlberatung.

Fremdsprachen: Englisch ab Kl. 5; Französisch und Spanisch ab Kl. 6; Zertifikatserwerb möglich: Cambridge (Engl.), DELF (Frz.), DELE (Span.), Teilnahme an Wettbewerben (z.B. Mathe-Olympiade).

Wahlpflichtangebote (6 bis 10): Fremdsprachen, musisch-kultureller Bereich, Naturwissenschaften, Technik, Informatik, Sport.

Regelmäßige jahrgangsbezogene Projekte (z.B. Mediennutzung, Jugendrecht, Gesundheit) und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten.

Klassenleitungsstunde und intensive Berufsorientierung in der Oberstufe. Im Verbund der gymnasialen Oberstufen in Oldenburg sind alle Prüfungsfächer und Schwerpunkte möglich.

Austauschfahrten: Frankreich, Spanien, Chile, Südafrika, Nicaragua.

Ganztagsangebote:

offener Beginn ab 7.30 Uhr; verbindlich an 4 Tagen bis 15.45 Uhr; 3 bis 4 Arbeits- und Übungsstunden von Fachlehrkräften betreut; betreute Angebote in der Mittagspause; breites Angebot an AGs aus allen Fachbereichen, z. B. Bigband, Chor, Theater, Zirkus, Kochen, Garten, Rudern, Reiten, Berlin-Marathon, Jahrbuch-Redaktion, Medienbetreuung, Veranstaltungstechnik, Schülerfirma, Sanitätsdienst.

Verpflegung:

tägliches Angebot eines Mensaessens: Buffetsystem (3,60 € im Abo mit verbindlicher Teilnahme in Jg. 5 und 6); Cafeteria-Angebot.



Information für Jg. 5:

Info-Abende am 27. Februar und 1. März, jeweils 20 Uhr;

Tag der offenen Tür am 8. März, 12.30 bis 14.30 Uhr

Anmeldung für Jg. 5:

23. April, 14 bis 18 Uhr, 24. April, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie 25. April, 8 bis 13.30 Uhr

Mitbringen: Halbjahreszeugnis Klasse 4 im Original

Anmeldung für Jg. 11:

16. Februar, 8 bis 12 Uhr, 19. und 20. Februar, 8 bis 16 Uhr;

mitbringen: Halbjahreszeugnis Klasse 10 im Original



Brandenburger Straße 40

Tel.: 945 01 50

Mail: sekretariat@

igs-kreyenbrück.de

Internet:

www.igs-kreyenbrueck.de

Schulleiter: Jens Kazmirek

Stv. Schulleiter: Heiko Weber

Didaktische Leiterin:

Heike Schaadt

Oberstufenleiter:

Frank von Garrel

Leiter der Sekundarstufe I: Jens Voßkuhl

Schüler: 1057 (ab nächstem Schuljahr kommt noch der 13. Jg. der Oberstufe hinzu; 5 zügig, 1 Sprachlernklasse, 1 bis 2 Inklusionsklassen pro Jahrgang)

Lehrkräfte: 100

Referendare: 1

Schüler pro Klasse 5: 30

Busse: 311, 321, 319b, Regionalbus 280; zusätzl. Angebot aus Krusenbusch und Bümmerstede im Winterhalbjahr



Profil:

Abschlüsse: alle Abschlüsse der Sek. I und der Sek. II.

Binnendifferenzierter Unterricht in Mathe, Englisch und Deutsch bis einschließlich 8. Klasse.

Lernentwicklungsberichte bis zum 1. Halbjahr der 8. Klasse, danach Zensuren.

Zweistündiges Unterrichtsvorhaben „Lernen durch Engagement“ für den 7. und 8. Jahrgang mit dem Ziel, dass die Schüler gesellschaftliches Engagement entwickeln/Ehrenamts-Einsatz.

Entwicklung zur kulturellen Schule, in der Kultur, Kreativität und Gestaltung in Schulleben und Unterricht mitgedacht wird.

2-wöchige Einführung mit anschließender Jahrgangsfahrt für die neuen 5. Klassen.

Rhythmisierung des Schultages, die Übungszeiten, den Klassenrat und eine Lesezeit in der Woche einschließt.

Lese- und Selbstlernzentrum mit Bibliothek.

Schwerpunktbildung für Schüler, die zusätzliche Leistung zeigen wollen (in Fremdsprachen, Naturwiss., Gesellschaftswissenschaften, Darstellendes Spiel, Musik/ Kunst und Sport/ Gesundheit).

Förderangebot: Deutsch, Mathe, Englisch, Lernen lernen.

Jahrgangsprinzip: Schüler bleiben zusammen mit ihrem Lehrerteam nach Möglichkeit 6 Jahre; kein leistungsbegründetes Wiederholen.

Selbstgesteuertes Lernen: In teilweise 7 Stunden pro Woche arbeiten die Schüler im Kompass-Konzept – für Individualisierung des Lernens und eigenverantwortlicheres Arbeiten und Handeln.

Fremdsprachenangebot: Englisch Pflicht in allen Klassen. Span., Franz. und Niederländisch ab Kl. 6 als Wahlpflicht.

Lernen in Tischgruppen.

Auszeichnungen: Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage; Schule:Kultur; Sportfreundliche Schule, BISS.

Ganztag: Gebundener Ganztag mit Unterricht und Ganztagsangeboten an vier Nachmittagen bis 15.50 Uhr.

Eine AG oder ein Schwerpunktkurs verbindlich.

Verpflegung: Mittagessen 3,50 Euro – als 4-Tage- oder 3-Tage-Abo oder als „Essen mit Guthaben“.



Information für Jg. 5:

11. April, 19.30 Uhr,

Schüler- und Elternschnuppertag 14. April, 10.30-13 Uhr

Anmeldung für Jg. 5:

23. April, 14 bis 18 Uhr, 24. April, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, 25. April, 8 bis 13.30; mitbringen: Halbjahreszeugnis Kl. 4 im Original; mögliche Fördergutachten aus Grundschule

Hochheider Weg 169

Tel.: 931 98 21

Mail:

igs-floetenteich@gmx.de

Internet:

www.igs-floetenteich.de

Schulleiterin:

Hannelore Lüllwitz

Stv. Schulleiterin:

Claudia Helmbold

Didaktischer Leiter:

Dr. Gunther Wieking

Sek-I-Leitung:

Katharina Büker

Sek-II-Leitung:

Catrina Maibaum

Schüler: 1204, ab 2018/2019 ca. 1260 (Sechszügigkeit für Jg. 5 bis 9; jährlich werden ca. 180 Kinder aufgenommen)

Lehrkräfte: 116

Referendare: 5

Schüler pro Klasse 5: 30

Busse: 309 Haltestellen Ostlandstraße oder Mühlenhofsweg; 304, 314, 324 und 340 Haltestelle Flötenstraße



Profil:

IGS mit gymnasialer Oberstufe; alle Abschlüsse möglich; in Jg. 11 finden 3 Tage zur Studien- u. Berufsorientierung statt.

Sportfreundliche Schule; Bläserklassen; Bewegungsklassen; bilinguale Kurse und naturwiss.-technische Profilkurse; kulturelles Profil in Kooperation mit Kulturpartnern.

Verbindliche Ganztagsschule mit Ganztagsangebot an vier Tagen; Zeitraster: Mo bis Do 8 bis 15.35 Uhr; freitags bis 13.10 Uhr.

1. Stunde täglich in der SEK I „Zeit für mich“ – Schüler und Schülerinnen teilen sich diese Zeit zum eigenen Üben selbst ein – Betreuung durch Lehrkräfte, Doppelstundenmodell, „Zeit für Vieles“: mittags (Mo bis Do) mit individueller Schwerpunktsetzung für vielfältige Angebote im Unterrichts- und Ganztagsbereich (z.B. Forschungsprojekte, Musical, Poetry Slam, Zirkus, Tanz, Theater, Schülerfirma, Kunstprojekte, Fahrradwerkstatt, Sportprojekte, berufsvorbereitende Kurse, Energieprojekte und zahlreiche Förder- und Forderangebote wie z.B. Bilingualer Unterricht, Hochbegabung, Mathematikwerkstatt, etc.), Koop. mit Vereinen im Stadtteil.

Gemeinsamer Unterricht bis Ende Jg. 8 mit individuellen Lernangeboten; Themenplan – fächerübergreifender Unterricht; zwei Klassenlehrer/innen begleiten die Klassen von Jahrgang 5 bis 10;

Der neue 5. Jg. beginnt die ersten vier Wochen mit einer Eingewöhnungsphase. Der Nachmittagsbereich wird schrittweise erweitert. Nach der Eingewöhnungsphase findet eine dreitägige Klassenfahrt statt.

Förderung besonderer Begabungen; Rechtschreibförderung und Mathematikförderung in Kleinstgruppen in den Jahrgängen 5/6;

Fremdsprachenfolge: Englisch ab Jg. 5; Französisch und Spanisch ab Jg. 6; Spanisch ab Jg. 11; Schüleraustausch mit Spanien, Frankreich, Niederlande

Verpflegung: Mittagessen von Mo bis Do, täglich wechselndes Hauptgericht etc.; Kosten: 3,50€/3,60 €; im Abo vergünstigt



Information für Jg. 5:

12. März, 19.30 Uhr

Anmeldung für Jg. 5:

23. April, 14 bis 18 Uhr; 24. April, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 25. April, 8 bis 13.30 Uhr.

Anmeldungen für Jg 11:

16. Februar von 8 bis 12 Uhr, 19. Februar von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr und 20. Februar von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

