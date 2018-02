Profile der Weiterführenden Schulen 2018 +++ Oberschulen +++ Info-Tage und Internet-Adressen

In der Stadt gibt es fünf Oberschulen. Alle verfügen über stabile Anmeldezahlen – und alle informieren in den nächsten Tagen (ab 19. Februar) auch vor Ort über ihr Angebot. Sie vereinen das frühere Angebot von Hauptschule und Realschule und bereiten damit einerseits auf eine Ausbildung vor, eröffnen aber auch viele andere Wege einer weiteren Schullaufbahn. Die Oberschule differenzieren auf unterschiedliche Weise, an der Oberschule Ofenerdiek beispielsweise wird ab der 7. Klasse wieder komplett in Haupt- und Realschulzweig getrennt.

Am Ende der 9. Klasse kann der Hauptschulabschluss erreicht werden, am Ende der 10. Klasse ist auch der qualifizierte Realschulabschluss möglich – als Weg zum Abitur oder Fachabitur an Gymnasien, Gesamtschule und Fachgymnasien.

Mit dieser Seite enden die diesjährigen Schulprofil-Darstellungen der NWZ.

Margaretenstraße 46

Tel.: 725 19

Mail: info@paulus-ol.de

Internet:www.paulus-ol.de

Schulleiter:

Reinhard Lobmeyer

Schüler: 430

Anzahl der Klassen 5-10: 17

Lehrer/Referendare/Sonderschullehrer: 39/3/2

Klassenstärke Kl. 5-10: bis 26



Profil:

Oberschule (in Trägerschaft der kath. Schulstiftung St. Benedikt in Vechta) mit eigenem Bildungsplan als gebundene Ganztagsschule.

Leitwort: „…weil du so wertvoll bist.“

Kernelemente des Bildungsplans sind „Offener Anfang“, der „Fächerverbindende Unterricht“ im Bereich der Gesellschafts- und der Naturwissenschaften, das „Begleitete Lernen“ mit individuellen Wochenplänen (Stundenumfang: bis zu 9 Wochenstunden), Wochenanfangs- und Wochenabschlusskreis, AGs; gemeinsames Mittagessen.

Die Bildungsgänge sind von Klasse 5 bis 10 jahrgangsgebunden organisiert.

Fachleistungskurse werden in den Fächern Englisch (ab Jg. 8), Mathematik (ab Jg. 9) und Chemie (ab Jg. 10) auf zwei Leistungsstufen eingerichtet.

Von Klasse 6 bis Klasse 10 wird ein Wahlpflichtkurs Französisch angeboten.

Ab Klasse 9 wählen die Schüler für zwei Schuljahre ein vierstündiges Profil aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Soziales, Praxis (Kooperation mit den BBS), Technik oder dem musisch-kulturellen Bereich.

Förderunterricht: Individuelle Förderung findet u.a. im Rahmen des „Begleiteten Lernens“ mit individuellen Wochenplänen statt.



Inklusion: Die Inklusionsbeauftragte koordiniert für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf die Fördermaßnahmen.

Ganztagsschule Mo. bis Do. 8 bis 15.30 Uhr; Fr. 8 bis 12.20 Uhr, „Offener Anfang“ von 7.30 bis 8 Uhr

Verpflegung: Kosten für die Mittagsverpflegung: 60 € Euro pro Monat; Sonstige Fixkosten: 60 €Euro Material pro Jahr.



Information: Tag der offenen Tür am Sonnabend, 10. März, von 10 bis 13 Uhr

Anmeldung: Anmeldungen in schriftlicher Form laufend möglich; Anmeldeschluss 15. März; für die verbindliche Anmeldung werden Original des Halbjahreszeugnisses sowie die Taufbescheinigung des Kindes benötigt; Mitteilung über Entscheidung bis Beginn der Osterferien



Sophie-Schütte-Str.10

Tel.: 92 68 60

Mail: verwaltung@

obs-osternburg.de

Internet:

www.obs-osternburg.de

Schulleiter: Sven Winkler

Schüler: 580

Lehrer/Referendare: 65

Anzahl der Klassen 5-10: 28

Schüler pro Klasse 5: 23



Profil:

Die Oberschule Osternburg ist eine Ganztagsschule. Alle Schüler und Schülerinnen haben verbindlich an mindestens zwei Nachmittagen Unterricht bis 15.30 Uhr.

Sie können aus einem umfangreichen Angebot im musischen, kulturellen und sportlichen Bereich wählen.

In Kl. 5 werden alle Schüler nach einer Einführungsphase in der Klassengemeinschaft unterrichtet; dreitägige Klassenfahrt für Klassengemeinschaft und Kennenlernen.

Ab Kl. 6 wird in Mathe und Englisch in Grund- und Erweiterungskurse differenziert; in Kl. 5 bis 7 zusätzlich Förder- und Forderangebote.

Bis zum 7. Jg. stehen versch. Lernmethoden im Vordergrund, um Stärken und Fähigkeiten zu fördern und dann im 8. Jg. gezielt unterschiedliche Angebote der Schule wahrnehmen zu können.

Alle Schüler arbeiten im Rahmen der Berufsorientierung einen Tag in der Woche an einem außerschulischen Lernort in versch. Gewerken. Eine Kompetenzfeststellung sowohl im 7. als auch im 8. Jg. zeigt Schülern und Eltern Perspektiven für den weiteren schulischen und späteren beruflichen Werdegang auf.

Die Schule öffnet in den Jg. 9 und 10 unterschiedl. Wege in die berufliche und schulische Zukunft ihrer Schüler. In der schul. Profilierung wird in den Profil-Schwerpunkten Wirtschaft, Technik, Gesundheit/Soziales sowie Fremdsprachen eine Schullaufbahn vorbereitet, die mit den berufl. Gymnasien auch Studienberufe anbahnt. Ein Studientag pro Woche unterstützt den Werdegang. Ein entsprechender Schulabschluss am Ende der 10. Kl. ermöglicht auch den Besuch der Einführungsphase der Oberstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums.

Im berufspraktischen Schwerpunkt werden in einem umfassenden Netz außerschulischer Lernorte Kontakte zur Berufs- und Arbeitswelt hergestellt. Schüler, die diesen Schwerpunkt wählen, erproben über einen längeren Zeitraum in bestimmten Betrieben den Einstieg in die berufliche Ausbildung. Auch hier können in einem 10. Schuljahr alle Abschlüsse erreicht werden; enge Koop. mit den BBSen, IHK, HWK und Universität.

Mit diesem Schulkonzept wurde die OBS Osternburg 2017 nach 2015 in Hannover erneut als „Starke Schule“ ausgezeichnet.

Die Schule hat als zentrales Erziehungsziel die „Eigenverantwortung“ formuliert und bietet dafür auch den Raum.

Verpflegung: Mensa mit Pausen- und Mittagsversorgung, täglich frisch gekocht, Menü „All you can eat“ für 3,50 Euro.



Information über Klasse 5:

Info-Abende für Eltern am 8. März und 5. April, jeweils 19 Uhr; „Tag der offenen Tür“ für Schüler der 4. Kl. am 14. März

Anmeldung: 7., 8. und 9. Mai

Alexanderstraße 90

Tel.: 983 71 40

Mail: sekretariat@obs-alex.de

Internet: www.obs-alex.de

Leiter: Uwe Rüger

Stv. Leiter: Michael Greiner-Junghans und Christiane Meyerjürgens

Didaktische Leitung: Nicole Kersten

Lehrer + Referendare: 60 + 1; zudem 1 Beratungslehrerin, 1 Referendarin und 1 Sozialpädagogin

Schüler: 565

Anzahl der Klassen 5-10: 26, davon 1 Sprachlernklasse

Schüler pro Klasse 5: 22-28

Busse: 301, 302, 303 und 322



Profil:

Leitspruch der Schule: „Lerne mit uns! Gestalte deinen Weg!“

Inklusive Ganztagsschule mit verbindlichem Nachmittagsunterricht an zwei Tagen mit jahrgangsbezogenem Unterricht ohne Trennung nach Schulformen.

In Kl. 5 werden alle Schüler nach einer Einführungswoche in allen Fächern im Klassenverband unterrichtet. 3-tägige Klassenfahrt für Gemeinschaft und Kennenlernen.

Am Montagnachmittag verpflichtende AGs.

Ab Kl. 6 Wahlpflichtunterricht, als mögliche zweite Fremdsprache Französisch.

Ab Klasse 7 wird in Mathe und Englisch in Grund- und Erweiterungskurse differenziert; ebenso startet die Berufs- und Studienorientierung, um den Übergang in die Berufswelt zu erleichtern mit Sozialkompetenztraining. Die Kompetenzfeststellung in Jg. 7 und 8 zeigt Perspektiven für den Bildungsweg. Es folgen Werkstatttage oder Berufsfelderkundungen ab Kl. 8. In Jg. 9 und 10 folgen Betriebspraktika und Profilunterricht in Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales und Französisch; Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

Ein Schwerpunkt im Musik- und Kunstbereich in Koop. mit Partnern und Museen; „Enter-Projekt“ mit Staatstheater; enge Zusammenarbeit mit Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde und Staatstheater; Teilnahme „Europäischer Theateraustausch“.

In Koop. mit Uni werden Förderkonzepte für Schüler ab Klasse 5 umgesetzt; Bibliotheks-Projekt, Medienkonzept, IPad- und Notebookwagen für alle Klassen.

Intensives Schulleben mit Skifahrten in den Kl. 9. und 10. Schüleraustausch mit Partnerschule in Cholet; Sprachreise nach England; Kooperation mit Neuem Gymnasium (Sportfest in Klasse 5 und die „Come-Together-Party“); langfristiges Wiederaufbauprojekt für Haiti.

Ganztagsangebot:

Kl. 5 bis 7 montags und dienstags 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ab Kl. 8 montags und donnerstags 14 Uhr bis 15.30 Uhr – mit Freizeit im Bereich Musik, Kunst, Theater und Sport.

Abschlüsse: alle Abschlüsse von Hauptschul-Abschluss bis Qualifizierter Realschulabschluss.

Verpflegung: Mensa, täglich frisch gekocht (Preis: 3,80 Euro) sowie Cafeteria des Elternvereins „Schulfrühstück“



Information über Klasse 5:

23. Februar: Tag der offenen Tür (vormittags für die Schüler); 23. April, 19.30 Uhr Elterninformation

Anmeldung: 7., 8. und 9. Mai

Oberschule Eversten

Tel.: 57 00 90

Mail: verwaltung@

obs-eversten.de

Internet:

www.obs-eversten.de

Leiterin: Heike Helmerichs

Stellv. Leiter: Hartmut Denker

Lehrer/Referendare: 39

Schüler: etwa 400

Anzahl der Klassen 5-10: 20

Klassenstärke in Kl. 5: 22



Profil:

Schulleiterin Heike Helmerichs sagt: „Die Oberschule Eversten steht für Vielfalt. Genauso bunt wie ihre Schülerschaft ist das Bildungsangebot der Oberschule Eversten. Hier werden die Schülerinnen und Schüler, ausgehend von den unterschiedlichen Bildungsbiografien, in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung gefordert und gefördert. Zukunftsorientierte Berufsvorbereitung und moderne Sprachförderung, eigenverantwortliches Lernen und ein starker musisch-kultureller Bereich sind Bausteine eines zeitgemäßen Schulprogramms. Ein klares Bekenntnis für Toleranz und Zivilcourage sowie gegen Rassismus bildet den Rahmen des ganzheitlichen Schulkonzeptes.“

Von Kl. 5 bis 7 lernen alle Schüler gemeinsam. Ab Kl. 5 werden aufsteigend Lern- und Sozialkompetenzen vermittelt; Sozialtraining und Projektunterricht.

Ab Kl. 6 Unterricht in Mathe und Englisch in Fachleistungskursen; ab Kl. 7 auch in Deutsch. Ab Kl. 6 wird Französisch als 2. Fremdsprache angeboten, ebenso wie ein vielfältiges Angebot an Wahlpflichtkursen.

Ab Kl. 8 erfolgt der Unterricht in Schulzweigen: im Hauptschulzweig mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung, u.a. in Koop. mit den BBSn und der Berufseinstiegsbegleitung; im Realschulzweig werden die Schüler auf weiterführende Schulen vorbereitet und wählen hier Profilkurse aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheit und Soziales.

Die OBS Eversten ist eine teilgebundene Ganztagsschule. An zwei Tagen lernen die Schüler bis 15.30 Uhr ganztägig, an zwei weiteren Tagen können freiwillige Angebote aus verschiedenen Bereichen gewählt werden.

Die Oberschule Eversten ist „Europaschule“ und „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“; inklusive Schule mit behindertengerechter Ausstattung; interkulturelle und integrative Projekten; enge Koop. mit Einrichtungen in Eversten/Bloherfelde.

Verpflegung: Mensa, Mo. bis Do. täglich vier Mahlzeiten, auch vegetar.; 2 - 3 Euro, für 5. Kl. betreutes Mittagessen angeboten.



Information über 5. Klasse:

12. April um 17 Uhr und um 19 Uhr

Anmeldung: wie an allen städt. OBS: 7. Mai (8-12), 8. Mai (8-12, 15-17), 9. Mai (8-12); mitbringen: Fotokopie des letzten Zeugnisses

Lagerstraße 32

Tel.: 96 09 20

Internet:

www.obs-ofenerdiek.de

Mail: info@obs-ofenerdiek.de

Leiter: Christian Osterndorf

Stv. Leiter: Sascha Kalina

Schüler: 458

Lehrkräfte + Referend.: 49+1; sowie 1 Sozialpäd., 1 Schulassistent, 1 Beratungslehrerin

Zahl der Klassen: 23

Schüler pro Kl. 5: 22

Buslinie: 301, 304, 314, 324 sowie Schulbusse



Profil:

In den Kl. 5 und 6 findet integrativer Unterricht mit Binnendifferenzierung statt.

Die 5. Klassen beginnen mit gemeinsamen Klassentagen.

Ab dem 7. Jahrgang wird in Haupt- und Realschulzweig getrennt.

Präventionsprojekte:

Sozial- und Benimmtraining, Gewaltprävention, Anti-Mobbing, Umgang mit Internet, Streitschlichter, Sanitäter, interkult. Bildung, Drogenprävention Rose 12.

Intensive Berufsvorbereitung:

Kooperation mit IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Firmen; Leitstelle Region des Lernens, BBSn, VHS Ammerland;

Berufseignungs- und Kompetenztests, Schülerfirmen, Bewerbungswerkstatt.

Grundbildung in Office (Europ. Computerführerschein), Betriebspraktika, wöchentliche Lernorte-, Betriebs- und Praxistage.

Schwerpunkte in Musik, Kunst, Werken, Hauswirtschaft und Technik mit viel Praxisbezug.

Profilunterricht im Realschulzweig: Es werden alle Profile angeboten (Französisch, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales, Technik).

Ganztagsangebot:

Mo. bis Donnerstag von 14.15 bis 15.45 Uhr; Arbeitsgemeinschaften in Sport, Kunst, Musik, Theater, Tanz, Technik, Naturwissenschaften, Hauswirtschaft, Computer, Soziales; Lernwerkstätten, Übungsstunden und Hausaufgabenbetreuung.

Teilnahme am Nachmittagsangebot (bis 15.45 Uhr) an zwei Tagen verbindlich, vier Nachmittage sind möglich.

Verpflegung: Pausenverpflegung und Mittagessen in der Mensa, 3,40€ für Mittagsbuffet



Information für 5. Kl.:

19. Februar, 19.30 Uhr, Infoveranstaltung für Eltern

13. April, 9 Uhr, Tag der Offenen Tür (Schüler und Eltern)

5. Mai, 19 Uhr, Infoveranstaltung für Eltern

Anmeldung: 7. Mai (8-12),

8. Mai (8-12, 15-17) und 9. Mai (8-12); mitbringen: Kopie des letzten Zeugnisses

Die Oberschul-Profile – und die der anderen Schulen – finden sich auch im Internet unter