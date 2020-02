Oldenburg Ist das niedlich oder anstößig? Das Bild der kleinen Meerjungfrau wird unterschiedlich bewertet. Das Mädchen im Kostüm mit Bikinioberteil, geschminkten Augen und toupiertem Haar ziert den Verkaufswagen der Fischhändlerfamilie Reis aus Nesse (bei Bremerhaven). Es ist die Tochter von Nicole und Volker Reis. Vor 13 Jahren wurde das Bild angebracht. Solange kommen die Reis’ freitags zum Wochenmarkt am Rathaus. An diesem Freitag gab es dort nicht nur heißen Backfisch, sondern auch Diskussionen.

Seit diesem Freitag darf das Kinderbild nicht mehr gezeigt werden. Zunächst einmal wurde der Oberkörper des Mädchens abgeklebt. „Das verlangt das Ordnungsamt von uns“, sagt Volker Reis und zeigt zur Erklärung einen Zettel mit dem Paragraphen 119 (Ordnungswidrigkeitengesetz), der laut der Behörde auf seinen Verstoß zutrifft. „Grob anstößige und belästigende Handlungen“ ist die Überschrift. Unterstrichen ist der Absatz 3, in dem es u. a. darum geht, dass man ordnungswidrig handelt, wenn man öffentlich Schriften, Abbildungen oder Darstellungen sexuellen Inhalts an Orten ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, an denen dies grob anstößig wirkt.

Auf Nachfrage beim Ordnungsamt hat Volker Reis erfahren, dass er angezeigt wurde. Ein Foto von dem Bild am Wagen liege vor und genau unter der Meerjungfrau stehe der Werbeaufsteller „Frischer Backfisch“. Das sei aber nur für einen Moment so gewesen, betont Reis. „Beim Aufbau des Standes.“

Er und seine Frau verstehen die Welt nicht mehr. Auch mancher Kundin geht es so. „Ich bin dafür, dass das Bild bleibt“, sagt eine. Nicole Reis erzählt: „Unsere Tochter war damals fünf Jahre und stolz, dass sie als Meerjungfrau den Wagen dekorieren sollte. Heute ist sie 18 und findet das immer noch toll.“

Das Ordnungsamt war am Freitagmittag für Nachfragen der NWZ nicht zu erreichen.