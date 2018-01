Oldenburg Wie sie angefangen hat? „Natürlich mit Make-up und Haaren“, sagt Sara Casy. Gefühlt hätten das doch alle Mädchen gemacht, die damals bei Youtube unterwegs waren. Doch nach einer Weile stellte sie fest, dass ihr das eigentlich gar nicht so richtig Spaß machte. Also richtete sie sich thematisch neu aus konzentriert sich seitdem auf eine Mischung aus Unterhaltung und Ratgeber. Heute folgen rund 20 000 Abonnenten dem Youtube-Kanal der 24-Jährigen, die in Oldenburg studiert.

„Ich bin so ein bisschen wie eine beste Freundin“, beschreibt Casy ihr Konzept. In ihren Video gibt sie zum Beispiel Tipps für Verabredungen, verbreitet Vorschläge, wie man mit seinen Ängsten umgeht oder blickt humorvoll auf die Probleme der älteren Generation mit moderner Technik. Die Menschen können ihr zuhören, mit ihr lachen, sie aber auch Dinge fragen. „Ich habe schon einige Videos gemacht zu Themen, die mir in den Kommentaren vorgeschlagen wurden.

Das sagte Emily von „Sach an!“ „Sara hat mich mit ihrer lieben und hilfsbereiten Art total begeistert und ich würde sie glatt als meine Mentorin zu Anfangszeiten von SACH AN! bezeichnen. Mit ihren technischen Skills, ihrer professionellen Videobearbeitung und ihrer Liebe zu jedem noch so kleinen Detail macht sie aus jedem ihrer Videos etwas ganz Besonderes. Abonnieren ist Pflicht!“ Sach an!“ ist der Youtube-Kanal der NWZ. Alle Videos von Emily finden Sie hier. Bei „Sach an trifft...“ porträtieren wir Oldenburger, die sich und ihre Leidenschaft im Internet präsentieren. Alle Artikel dazu finden Sie hier. Haben Sie Vorschläge , wen wir aus der Stadt einmal vorstellen sollen? Dann kontaktieren Sie uns einfach per Mail an red.oldenburg@nwzmedien.de.

Ihre Fans bezeichnet Casy daher bewusst nicht als Zuschauer, die nur teilnahmslos konsumieren. Statt dessen bezeichnet sie sich und ihre Follower als #teamamigos. „Mit einigen sind über die Jahre richtige Freundschaften entstanden.“

Doch sie zieht auch Grenzen. Zum Beispiel ist Casy ein Pseudonym. Ihren richtigen Nachnamen und ihren genauen Wohnort möchte die 24-Jährige daher nicht veröffentlichen. Ebenso thematisiert sie so gut wie nie private Dinge in ihren Videos. „Meine Privatsphäre möchte ich schützen.“

Ein bisschen ist die Sorgen halt immer da, dass ein vermeintlicher Fan eine Grenze übertritt und ihr nachstellt oder virtueller in realen Hass umschlägt. Zwar sagt sie selbst, dass sie von Hasskommentaren meist weitestgehend verschont bleibt. Doch ist der Youtuberin auch die dunkle Seite des Internets bekannt. So hat sie sich in ihren Videos zum Beispiel kritisch mit der Seite ask.fm auseinandergesetzt, die vor einigen Jahren durch Mobbingfälle, die bis zu Selbstmorden führten, traurige Berühmtheit erlangte.

Auch in diesem Jahr hat sich Casy vorgenommen, ihre Bekanntheit zu nutzen, um auch kritische Themen öffentlich zu diskutieren. Ohnehin ist ihr Youtube-Kanal mit ihr gemeinsam erwachsener geworden. So drehen sich die Videos zum Beispiel nun auch um die Tücken des Studiums. Casy selbst studiert Englisch und Kunst. Sie möchte Lehrerin an einer Oberschule werden. Youtube bleibt ein Hobby, das ihr bislang ein kleines Taschengeld nebenbei einbringt.

Das ihre künftigen Schüler sie im Netz ganz anders kennenlernen könnten als im Klassenraum, das macht ihr keine Sorgen. „Im Seminar wurde uns zwar geraten, Inhalte über uns aus dem Netz zu löschen“, erzählt sie. Doch das hat sie nicht vor. „Lieber möchte ich zeigen, wie man verantwortungsbewusst mit Medien umgeht.“

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114 Lesen Sie mehr von mir