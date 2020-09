Andere Pädagogik erleben

Osternburg Unter dem Titel „Einführung in die Waldorfpädagogik“ startet im September ein Kompaktseminar zur Waldorfpädagogik an der Freien Waldorfschule, Blumenhof 9. Auftakt bildet der Vortrag „Ich schaue in die Welt – Anforderungen an eine zeitgemäße Pädagogik“ am Freitagabend, 25. September, am darauffolgendem Samstagmorgen folgt eine Vorstellung der unterrichteten Fremdsprachen. Ebenso werden allgemeine Informationen zu den Aufnahmen in der 1. Klasse oder als Quereinstieg gegeben, zudem besteht für Eltern die Möglichkeit zur Unterrichtshospitation.

Anmeldungen werden bis 18. September unter Telefon 361618-0 oder an info@fws-oldenburg.de entgegengenommen.