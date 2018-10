Oldenburg Monatelang hat die Oldenburger Polizei verdeckt ermittelt, jetzt ist den Fahndern ein eindrucksvoller Schlag gegen mutmaßliche Drogendealer gelungen: In der vergangenen Woche wurden vier Verdächtige festgenommen und mehr als 120 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit einer solchen Menge lässt sich im illegalen Verkauf eineinstelliger Millionenbetrag erlösen.

Polizeiangaben zufolge wurden bereits seit März 2017 Ermittlungen gegen mehrere Oldenburger geführt. Diese stehen im Verdacht, Kokain und Marihuana in größeren Mengen eingeführt und in den Verkehr gebracht zu haben. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden im April dieses Jahres in zwei Wohnungen 60 Kilogramm Marihuana sowie 600 Gramm Kokain sichergestellt.

Gegen den Mieter der Wohnungen wurde vom Amtsgericht Oldenburg Haftbefehl erlassen. Da noch weitere Personen unter Verdacht standen, richtete die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland noch im selben Monat eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe ein. In enger Zusammenarbeit unter anderem mit niederländischen und spanischen Ermittlern verdichtete sich schließlich der Verdacht gegen einen 38-jährigen Albaner mit Wohnsitz in Oldenburg, der gemeinsam mit Spaniern, Deutschen und Albanern die Einfuhr von sowie den Handel mit Drogen organisiert haben soll.

Intensive Überwachungsmaßnahmen brachten die Ermittler eigenen Angaben zufolge zu Beginn der vergangenen Woche auf die Spur einer Rauschgiftlieferung, die von zwei der Hauptverdächtigen in Empfang genommen werden sollte. Die Beamten stellten einen spanischen Lkw fest, der auf einem Betriebsgelände im Landkreis Verden entladen wurde. Beim Zugriff, an dem insgesamt etwa 80 Beamte beteiligt waren, nahmen die Fahnder mit Unterstützung von Kräften des Mobilen Einsatzkommandos und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zwei 31- und 37-jährige Tatverdächtige sowie die beiden spanischen Lkw-Fahrer vorläufig fest. Der 38-jährige Hauptverdächtige wurde am selben Tag in Oldenburg festgenommen. Im Zuge der Festnahmen in Verden fanden die Beamten 124 Kilogramm Marihuana; in einer Oldenburger Wohnung stellten die Ermittler einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Ebenso wurden fünf zum Teil hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt.

Gegen vier der festgenommenen Männer erließ das Amtsgericht Haftbefehl. Ein 31-jähriger Russe wurde inzwischen wieder entlassen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.