Aber bitte mit Asphalt

Dass die Stadt mehr Geld für Radwege in die Hand nehmen möchte, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Gemessen an dem Anteil der Fahrradfahrer am Gesamtverkehr von mehr als 40 Prozent sind 1,6 Millionen Euro allerdings immer noch zu wenig. Die wachsende Stadt ächzt immer mehr unter Staus und Parkchaos, und das schon lange nicht mehr nur im Zentrum. Je schneller gute Radwege Alternativen bieten, desto besser.

Genauso wichtig ist aber auch die Gestaltung. Wer mit dem Rad am Haarenufer unterwegs ist, kann direkt den Unterschied zwischen einer guten (nämlich freien) und einer schlechten (nämlich zugeparkten) Fahrradstraße erleben. Und hinaus Richtung Ofen geht es ruckelfrei über einen wunderbar asphaltierten Radweg. Die Stadt dagegen setzt weiter auf Pflasterung. Wer Radverkehr wirklich fördern will, sollte es den Radlern aber so bequem wie möglich machen.

