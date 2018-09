Bornhorst /Etzhorn Hobbyimker Wilhelm Wächter traute seinen Augen nicht, als er am Montag seine an der Zufahrt zum Kleinen Bornhorster See aufgestellten Bienenstöcke inspizieren wollte. „Von zehn Kästen fehlten fünf. Mitsamt der Völker, Waben und dem Honig sind sie offensichtlich gestohlen worden“, erklärte der 63 Jahre alte Pensionär gegenüber der NWZ.

Wächter hat umgehend bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Doch viel höher als der finanzielle Verlust wiegt der ideelle Schaden. Die Bienenzucht erfordert viel Arbeit und Hingabe. Zurzeit werden die Völker beispielsweise mit Zuckersaft oder Sirup gefüttert, damit sie den nahenden Winter und die dunkle Jahreszeit möglichst unbeschadet überstehen. „Die Diebe haben jeden Bienenkasten geöffnet und nur die fünf kräftigsten Völker samt Königin mitgenommen“, sagt Wächter. Da seien offenbar Profis am Werk gewesen. Auch einige Paletten haben die Täter mitgehen lassen. Wächter vermutet daher, dass die Diebe mit einem großen Fahrzeug, möglicherweise einem Sprinter, unterwegs waren.

Ein wenig Hoffnung, die Täter zu ermitteln, setzt er auf Zeugen, die etwas Verdächtiges an der belebten Zufahrt zum Kleinen Bornhorster See beobachtet haben könnten. Die Bienenkästen stehen hinter dem parallel zum Weg verlaufenden Wasserzug am Waldrand. Der Tatzeitraum lässt sich von Donnerstag, 6. September, 16 Uhr, bis Montag, 10. September, 13 Uhr, einkreisen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 790-4215 zu melden.