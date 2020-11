Mülltonne und Container in Flammen: Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit in Nadorster Straße

Oldenburg Zu zwei Bränden musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in der Nadorster Straße ausrücken. Zunächst waren gegen 4:25 Uhr drei Altkleidercontainer auf Höhe der Tankstelle am Hochheider Weg in Brand geraten, nur eine halbe Stunde später stand eine Biomülltonne etwa 200 Meter weiter stadteinwärts in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, bevor das Feuer Schaden an Gebäuden anrichten konnte. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe liegt der Verdacht der Brandstiftung nahe. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie in alle Richtungen. Vorsatz kann sie nicht ausschließen.

