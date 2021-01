Gegen Corona-Regeln verstoßen: Polizei löst Geburtstagsparty in Oldenburg auf

Oldenburg Die Oldenburger Polizei hat am Donnerstagabend an der Bloherfelder Straße eine Geburtstagsparty aufgelöst und über ein Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei berichtet, suchten die Beamten gegen 20 Uhr nach einem Zeugenhinweis eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bloherfelder Straße auf. Nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde, trafen die Einsatzkräfte in der Wohnung 13 Erwachsene und ein Kind an. Bei der Überprüfung der Personalien aller Personen stellte sich heraus, dass die Anwesenden aus insgesamt sechs verschiedenen Haushalten stammten. Eine 18-Jährige Bewohnerin der Wohnung habe erklärt, dass sie ihren Geburtstag feiern würde und dazu ihre Verwandtschaft eingeladen habe. Die Party fand auf engstem Raum ohne Mindestabstand statt. Keine der angetroffenen Personen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Beamten forderten alle nicht berechtigten Personen auf, die Wohnung zu verlassen. Gegen die 13 Erwachsenen leiteten sie Bußgeldverfahren ein.

