Nwz-Serie Mittwochkrimi: Über Geldgier, Mordlust und eine Flucht aus Oldenburg

Dobbenviertel Wir schreiben das Jahr 1927. Im Oktober inmitten des Oldenburger Kramermarkt-Trubels schockt eine Polizeimeldung die gesamte Stadt. Bei einer Hausdurchsuchung an der Ecke Haarenufer/Ratsherr-Schulze-Straße hat die Kriminalpolizei im Keller unter einem Torfhaufen eine stark verweste Leiche gefunden. Drei Wochen lang hätten Menschen dort mit dem toten Körper unter einem Dach gelebt. Das Verbrechen und seine Folgen sollten die Oldenburger noch bis in den Sommer 1929 beschäftigen.

Geldgier als Motiv

Wie die Polizei aufdeckte, handelte es sich bei der Toten um Marie Schäfer (53), die selbst zuvor Bewohnerin des Hauses gewesen war und Protagonistin einer komplizierten Geschichte aus Familienhass und Geldgier wurde. Eine nicht weniger wichtige Rolle spielte auch ihre Schwägerin Anna Schäfer (40), mit der die Ermordete gemeinsam den Haushalt am Haarenufer 14 führte. Sie wurde von der Polizei schnell als Mörderin in Betracht gezogen, denn die Schwägerinnen waren sich spinnefeind. Als Motiv für die Tat nannten die Ermittler Gewinnsucht. Die Witwe Anna Schäfer habe sich in den Besitz des Vermögens von Marie setzen wollen, der unter anderem auch das Haus selbst gehörte.

Die Situation eskalierte dann am 10. September 1927 – als Marie letztmalig gesehen wurde. Auf Nachfrage der restlichen Hausmieter erklärte Anna, ihre Schwägerin hätte sich beim Feuermachen schwer verletzt. Auffällig: Kurz darauf folgte die Nachricht, Marie wolle eine Hypothek über 3000 Reichsmark auf das Haus aufnehmen und so ließ die Anna Schäfer eine voll bandagierte Person im Schlafzimmer Maries den Vertrag darüber gegenüber eines Notars unterschreiben. Wie sich später herausstellte, war die Unterschreibende die Schwester von Anna, Marie Fleischhauer, die vorspielte, die verletzte Marie Schäfer zu sein. Diese war jedoch schon längst tot.

Misstrauische Mieter

Die Mieter wurden misstrauisch, so dass sie am 7. Oktober 1927 die Polizei einschalteten. Im Keller entdeckten die Ermittler dann den Torfhaufen, unter dem sich die verschnürte und mit Chlorkalk zerfressene Leiche der Hausbesitzerin befand. Todesursache: Erdrosselung.

Doch zu einer Verhaftung kam es (noch) nicht. Der Täterin war es gelungen zu fliehen. Was folgte, war eine großangelegte Fahndung – nicht nur nach Anna Schäfer, auch der arbeitslose Georg Johannsen (20) wurde gesucht. Er stand unter Verdacht, an der Ermordung von Marie mitbeteiligt gewesen zu sein. Johannsen konnte schnell gefasst werden, Anna blieb über Monate auf der Flucht – sie soll von Osnabrück, über Berlin, Budapest und Warschau bis nach München gekommen sein. Dort wurde sie am 18. März 1928 festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Johannsen bereits ein Teilgeständnis abgelegt: Er hätte das Opfer im Auftrag von Anna zwar verprügelt, jedoch nicht getötet.

Begnadigt zu Lebenslang

Das Schwurgericht verhandelte den Fall ab November 1928. Bei ihrer Aussage schob Anna die alleinige Schuld auf Johannsen. Die Richter glaubten ihr jedoch nicht. Sie befanden Anna der finalen Tötung für schuldig. Sie wurde zunächst zum Tode verurteilt, bis sie 1929 zu „lebenslang Zuchthaus“ begnadigt wurde.