Polizeieinsatz in Oldenburg: Ladendieb schlägt und beleidigt

Donnerschwee Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Donnerschweer Straße ein schwerer räuberischer Diebstahl, über den die Polizei am Montag berichtete. Ein 34-jähriger Oldenburger wurde demnach um kurz nach 22 Uhr beobachtet, wie er Zigarettenfilter einsteckte und den Kassenbereich verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Drei Angestellten des Marktes gelang es schließlich den Beschuldigten festzuhalten, der um sich schlug und die beiden Frauen und den Mann beleidigte. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem alkoholisierten 34-Jährigen das Diebesgut und ein Taschenmesser aufgefunden. Im Anschluss wurde gegen den Mann ein Platzverweis ausgesprochen.

Etwa eine Stunde später erschien der Oldenburger erneut in dem Supermarkt und beleidigte die Angestellten. Um den Platzverweis gegen den verbal aggressiven Mann durchzusetzen, wurde er bis zum folgenden Morgen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen schweren räuberischen Diebstahl und Beleidigung ermittelt.

