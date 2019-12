Donnerschwee Kurz vor Geschäftsschluss hat sich am Donnerstagabend in einem Lebensmitteldiscounter Netto an der Wehdestraße ein versuchter schwerer Raub ereignet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben zweier Zeugen betrat der unbekannte Täter um 21.45 Uhr das Geschäft und begab sich zielgerichtet auf eine Kasse zu, an der ein 25-jähriger Mitarbeiter saß.

Der Unbekannte bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der 25-Jährige erklärte, dass er die Kasse nicht öffnen könne. Daraufhin versuchte der Unbekannte, einen Gegenstand über den Scanner zu ziehen und die Kasse dadurch zu entriegeln, was ihm nicht gelang. Als nun eine Kundin den Markt betrat, flüchtete der dunkel gekleidete Mann aus dem Geschäft.

„Es waren noch einige Kunden im Laden“, erklärt die stellvertretende Marktleiterin auf Anfrage der NWZ. „Der Täter war relativ schnell wieder weg. Ich habe ihn nicht mal gesehen, weil ich hinten war. Danach habe ich aber direkt die Polizei gerufen“, sagt sie. Dem jungen Mitarbeiter gehe es gut.

Der unbekannte Räuber soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Auf dem Kopf trug er eine Sturmhaube oder eine Wollmütze, die über das Gesicht gezogen war. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugenhinweisen zufolge könnte der Täter nach der Tat in einen dunklen Kleinwagen, auf der Beifahrerseite, gestiegen sein. Das Fahrzeug sei dann in unbekannte Richtung verschwunden.

Bereits im letzten Jahr war der Netto-Markt an der Wehdestraße überfallen worden. Im August 2018 erbeutete ein unbekannter Täte eine Summe in Höhe von 100 Euro. Der Mann zog eine Schusswaffe und bedrohte eine Angestellte. Anschließend flüchtete er mit dem Scheingeld.

Weitere Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter Tel. (0441) 790-4115 entgegen.