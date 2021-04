Handtasche in Oldenburg gestohlen: Dieb bricht geparktes Auto mit Stein auf

Eversten Eine Handtasche ist die Beute eines unbekannten Diebes, der die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hat. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat am vergangenen Montag gegen 14 Uhr ereignet. Ein Passant hätte an der Huntemannstraße zunächst ein Klirren wahrgenommen und kurz darauf, wie eine männliche Person vom Tatort, einem Dacia, flüchtete. Laut Aussage des Zeugen, soll es sich um einen Mann mit blauer Jacke und dunkler Mütze gehandelt haben. Er sei mit seinem Fahrrad in Richtung Tannenkampstraße geflüchtet.

Die Polizei stellte fest, dass der Unbekannte mit einem Stein die Scheibe in der hinteren linken Tür des Dacia eingeschlagen und sich die auf der Rückbank abgelegte Handtasche gegriffen hatte. Weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten: Telefon 0441/790-4115.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen