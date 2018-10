Eversten Stellen Sie sich das mal vor: Sie betätigen die Spülung auf der Toilette, und das Wasser läuft nicht nach; Sie wollen sich einen Tee kochen, und kein Tropfen kommt aus dem Hahn; Sie stehen nach der Arbeit voll eingeschäumt unter der Dusche, und der Wasserstrahl versiegt. Pech gehabt, kann man meinen.

100 Haushalte betroffen

Das dachten sich am Mittwochabend zunächst auch die Anlieger von 100 Haushalten an der Nordmoslesfehner Straße/Kavallerieweg/Osterkampsweg (südlich Edewechter Landstraße), die gegen 17 Uhr plötzlich ohne Wasserversorgung waren. „Aufgrund planmäßiger Bauarbeiten am Kavallerieweg wird der Trinkwasser-Leitungsabschnitt in Oldenburg Nordmoslesfehner Straße/Kavallerieweg/Osterkampsweg (südlich der Edewechter Landstraße) derzeit nur als Stichleitung aus Richtung der Nordmoslesfehner Straße betrieben“, schreibt dazu VWG-Pressesprecher Morell Predoehl. Durch den eingetretenen Rohrschaden führte das zu der hohen Zahl an betroffenen Hausanschlüssen. Wegen der Lage der defekten Leitung im Schadensbereich in den Gärten hinter den Häusern sei eine Schadenslokalisierung am Mittwoch mit Einbruch der Dunkelheit nicht mehr möglich gewesen. Mit Tagesanbruch wurde die Suche nach der Schadensstelle fortgesetzt – hinter den Häusern war das Rohr offenbar nicht gebrochen, man suchte entlang der Straße.

Bruchstelle eingegrenzt

„Die Schadensstelle konnte inzwischen weiter eingegrenzt werden. Demnach liegt der Schaden nicht an der Nordmoslesfehner Straße, sondern am Kavallerieweg. Die Kunden im Bereich der Nordmoslesfehner Straße haben jetzt zwar wieder Wasser, aufgrund der notwendigen Leckagensuche am Kavallerieweg aber derzeit noch mit schwankendem Wasserdruck“, teilte Predoehl um 9.21 Uhr mit. Im Bereich der Nordmoslesfehner Straße sei aber noch mit Trübungen des Trinkwassers zu rechnen, die durch Eisenablagerungen verursacht, gesundheitlich jedoch unbedenklich seien.

An der Nordmoslesfehner Straße, bei ehemals „Heipei“, und an der Edewechter Landstraße wurden Standrohre zur Wasserentnahme aufgestellt, später dann an der Ecke Osterkampsweg/Schramperweg, um eine Versorgung der Kunden mit Trinkwasser sicherzustellen.

Die Schadensursache an der Leitung von 1966 ist derzeit noch unbekannt. Auf der Suche nach der Schadensstelle arbeiteten sich die Männer Stück für Stück Richtung Edewechter Landstraße vor. Entlang des Kavalleriewegs werden zurzeit von EWE Netz neue Leitungen verlegt. Die alten bestehen aus PVC, die neuen aus deutlich elastischerem Polyethylen.

Möglicherweise spielt auch die lange Trockenperiode eine gewisse Rolle und könnte für den Wasserrohrbruch verantwortlich sein. Der Moorboden hat an vielen Stellen nachgegeben, die Straße ist abgesackt, es gilt ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern. Durch das stellenweise Absacken des Moorbodens könnte das alte Rohr unter Spannung geraten und an einer Stelle gerissen sein, meinten die Bauarbeiter vor Ort.

Kanister gekauft

Den betroffenen Anliegern wird das egal sein. Ein Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte und mit seiner achtköpfigen Familie auf der Ammerländer Seite, also westlich des Kavalleriewegs wohnt, hat überhaupt kein Verständnis für das nächtliche Einstellen der Arbeiten. Auch habe er telefonisch von niemandem zufriedenstellende Auskünfte bekommen. Am Morgen hat er sich dann auf den Weg gemacht, Kanister gekauft und Wasser an einer Zapfstelle geholt – damit gekocht werden kann.

Die Schadensstelle wurde am Donnerstag dann überbrückt. Gegen 15 Uhr hatten die Anlieger wieder Wasser.