Verbrechen in Oldenburg: Überfall endet mit Kieferbruch

Eversten Zu einem versuchten Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung ist es am Freitagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilt, habe sich die Tat gegen 19 Uhr an der Hauptstraße/Ecke Meinardusstraße ereignet, sei aber erst am Samstag angezeigt worden.

Der Ablauf der Tat

Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe sich ein 20-jähriger Oldenburger in Höhe des Eingangs ins Eversten Holz mit einem 21-jährigen Bekannten getroffen. Dort seien plötzlich fünf bis sechs Unbekannte aus dem Park gekommen und hätten die beiden Männer aufgefordert, Bargeld und Handys herauszugeben.

Einer der Unbekannten habe dem 20-Jährigen daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die beiden Opfer seien daraufhin in verschiedene Richtungen geflüchtet und anschließend zurück zur Wohnanschrift des 20-Jährigen gegangen. Von dort sei der Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde, wo ein Kieferbruch festgestellt wurde.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen die Angreifer dunkle Kleidung getragen haben. Einer von ihnen sei etwa zwei Meter groß gewesen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten räuberischen Diebstahls; Hinweise von Zeugen werden unter Telefon 79 04 11 5 entgegen genommen.