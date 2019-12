Großenkneten Am Freitag ist in Großenkneten in der Hageler Straße ein Schäferhund gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 5 und 16.30 Uhr. Unbekannte Täter betraten das Grundstück und begaben sich zu einem Hundezwinger, welcher sich in einem Nebengebäude befindet. Dort brachen die Diebe das Schloss des Zwingers auf und entwenden den dort eingesperrten Schäferhund. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.