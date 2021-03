Oldenburgerin Spendet für Kranke Kinder: Schnipp, Schnapp – 30 Zentimeter ab

Oldenburg Naya Grunwald ist aufgeregt. Die Zehnjährige hat schon immer lange Haare gehabt. Jetzt sitzt sie auf dem Friseurstuhl im Oldenburger Salon Trend Hair und möchte ihre braune lange Mähne bis zu den Schultern abschneiden lassen. Ein mutiger Schritt, den das Mädchen nicht einfach aus einer Laune heraus wagt: Naya möchte ihre Haare spenden und damit Kindern helfen, die aus unterschiedlichen Krankheitsgründen keine Haare haben.

Ein mutiger Schritt

„Ich finde es nicht schön, dass andere Kinder keine Haare haben“, sagt Naya Grunwald. Die Oldenburgerin hat deshalb schon länger mit dem Gedanken gespielt, ihre langen Haare abzuschneiden und anderen in ihrem Alter damit eine Freude zu bereiten. Nun war es soweit. Ganz leicht fiel ihr der Schritt aber verständlicherweise nicht.

„Erst habe ich mich nicht wirklich getraut und wollte meine Haare doch lieber lang lassen“, gibt Naya Grundwald zu. Ein paar Minuten später hat sie dann aber all ihren Mut zusammengenommen und sich doch noch einmal umentschieden. Ganze 30 Zentimeter sind abgekommen. Da die Haare schon gewaschen waren und erst einmal gut durchtrocknen müssen, bevor sie eingeschickt werden können, übernehmen die Beschäftigten des Friseursalons die Einsendung der Haare. Sie werden eingeflochten und dann per Post an den Verein Haarfee in Wien geschickt. Dort werden daraus Perücken für Kinder gefertigt, die aufgrund einer Krankheit keine Haare mehr haben. „Wir legen in den Briefumschlag auch immer die E-Mail-Adresse der Spender. Wenn die Haare angekommen sind, bekommen sie eine Bestätigung zugeschickt“, erzählt Friseurin Julia Krämbring, die Naya die Haare geschnitten hat.

Einige Voraussetzungen

Mindestens 25 Zentimeter und ungefärbt – das sind die Voraussetzungen für eine Haarspende. Julia Krämbring hat es schon häufig erlebt, dass Leute ihre Haare spenden möchten. Oft komme die Idee von den Kunden selbst. Manchmal sei es aber auch so, dass sie ohnehin ein ganzes Stück abschneiden möchten und sehr nah an die nötigen 25 Zentimeter kommen. „Dann erzählen wir, dass es die Möglichkeit gibt, die Haare zu spenden, wenn sie bereit wären, beispielsweise noch fünf Zentimeter mehr kürzen zu lassen“, sagt Julia Krämbring. „Spätestens wenn die Kunden erfahren, wohin die Spende geht und was mit ihren Haaren gemacht wird, ist die Begeisterung groß.“

Ob Naya Grundwald ihre Haare nun wieder lang wachsen lässt, weiß sie noch nicht. „Ich finde lange Haare schön, aber erst einmal mag ich sie jetzt auch kurz“, sagt sie.