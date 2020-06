Täter Türmen Mit Bargeld: Einbruch in Imbiss an Ofener Straße in Oldenburg

Haarentor Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht nach Polizeiangaben in die Räume eines Imbissbetriebes an der Ofener Straße eingestiegen und haben dort mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Im Zeitraum zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen gegen 7 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten in einen Lagerraum sowie von dort aus in den Verkaufsraum.

Aus mehreren Behältnissen entwendeten die Diebe Scheine und Münzgeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen können sich unter der Nummer Telefon 790-41 15 melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen