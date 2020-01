Hannover /Oldenburg /Vechta In vielen niedersächsischen Gefängnissen wird der Platz knapp. Besonders voll sind die Justizvollzugsanstalten in Sehnde, Hannover, Celle, Oldenburg und Bremervörde, berichtete NDR Niedersachsen am Freitag. „Wir sind schon nahe der 100-Prozent-Marke. Viel Platz ist nicht mehr“, zitierte der Sender einen Sprecher des Justizministeriums. Bislang könnten aber noch alle Straftäter in Niedersachsen untergebracht werden.

Um Platz zu schaffen, wurde in Vechta die Untersuchungshaft für Jugendliche aufgelöst. Dort werden jetzt Erwachsene untergebracht. In Hannover und Lingen sollen rund 30 neue Haftplätze für Erwachsene entstehen. Dem Ministerium zufolge können Zellen auch doppelt belegt werden.

In den vergangenen Jahren sind 1500 Haftplätze weggefallen. Es seien aber wieder mehr Straftäter in die Haftanstalten gekommen als erwartet, unter anderem wegen des verstärkten Zuzugs von Flüchtlingen, erklärte das Ministerium. Der Ausländeranteil in den niedersächsischen Justizvollzugsanstalten stieg den Angaben zufolge von 22 Prozent im Jahr 2014 auf derzeit 33 Prozent. Landesweit sind aktuell 4750 Männer und Frauen inhaftiert.