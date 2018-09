Im Nordwesten Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagnachmittag vor Windböen. Bis in die Abendstunden können in Oldenburg und umzu Böen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung auftreten.

In exponierten Lagen muss laut Wetterdienst mit Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.