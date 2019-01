Kreyenbrück Mit großer Wucht ist am späten Montagnachmittag der Fahrer eines Mercedes in die OLB-Filiale an der Cloppenburger Straße gekracht. Verletzt wurde nach Mitteilung der Polizei niemand. Die beiden Mitarbeiterinnen, die normalerweise in den Büroräumen ihren Arbeitsplatz haben, waren glücklicherweise nicht vor Ort – die eine arbeitet nur morgens in Teilzeit, die andere hatte aufgrund ihres Geburtstages frei.

Der Fahrer, ein älterer Mann, konnte sich nicht allein aus seinem Auto befreien und musste warten, bis die Rettungskräfte zur Hilfe geeilt waren. Auch der Hund des Mannes war im Auto gefangen. Der Wagen musste von der Feuerwehr mit einer Seilwinder wieder aus dem Gebäude herausgezogen werden. Zur Unfallursache und Schadenshöhe konnte die Polizei gestern Abend noch keine Angaben machen. Denkbar ist, dass der Mann Bremse und Gaspedal verwechselt hat oder gesundheitliche Probleme hatte, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der NWZ.

Der Mann war zunächst mit seinen Auto durch die Panoramascheibe gekracht und durchbrach dann im Inneren der Filiale eine Leichtbauwand. Erst kurz vor dem Kassenschalter am Ende des Gebäudes kam der Wagen zum Stehen. Die Trümmerteile der Einrichtung verteilten sich in dem gesamten Bankgebäude.

Video

Ein Video vom Unfall finden Sie unter www.nwzonline.de/videos