Blutiger Streit In Oldenburg: Mit Pflasterstein auf den Kopf geschlagen

Nadorst Blutige Auseinandersetzung am Hochheider Weg: Mit mehreren Fahrzeugen mussten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst am Mittwoch gegen 12 Uhr dorthin ausrücken. Zeugen hatten eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Im Bereich der Baustelle an der Einmündung in die Flötenstraße seien die beiden Kontrahenten zunächst in einen Streit geraten. Einer der Männer soll dann mit Pflastersteinen mindestens zweimal nach dem anderen geworfen, ihn dabei aber verfehlt haben. Beide Männer seien dann den Hochheider Weg entlang gelaufen, wobei einer der beiden stolperte. Daraufhin habe sich laut Zeugenaussage der Angreifer erneut einen Stein von einem Stapel im Baustellenbereich genommen und dem auf dem Boden liegenden Mann auf den Kopf geschlagen. Der Täter sei dann geflüchtet. Einige der Zeugen folgten ihm, verloren ihn dann allerdings wieder aus den Augen.

In der Zeit kümmerten sich andere Passanten um den Verletzten. Der 42-Jährige erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten konnten bislang ermitteln, dass sich Täter und Opfer offenbar kannten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 31-Jährigen handeln, der zurzeit keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei sucht nun nach ihm, es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da auch der Verletzte noch nicht ausgiebig befragt werden konnte, sind die Hintergründe des Angriffs noch unklar.