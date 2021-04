Unfall an Nadorster Straße: Radfahrerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nadorst Deutlich schwerer als zunächst angenommen sind die Verletzungen von Sabine Rademann aus Oldenburg. Die 55-Jährige ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr an der Nadorster Straße von einer unbekannten Person angefahren worden (siehe Ausriss unten). Wie sich bei einer genaueren Untersuchung im Krankenhaus herausgestellt hat, hat Rademann eine schwere Verletzung am linken Arm sowie mehrere Brüche des Beckens davongetragen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Weitere Entwicklung ist unklar

Ihr Beispiel steht stellvertretend für viele Fälle mit Fahrerflucht, bei denen das Leben der geschädigten Personen einen deutlichen Einschnitt erfährt. Denn wie es für die 55-Jährige weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

„Sicher ist, dass ich für mehrere Wochen auf der Arbeit in einem Oldenburger Krankenhaus ausfalle“, berichtet das Unfallopfer im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn eventuell müsse sie operiert werden. „Das hängt davon ab, wie die Verletzungen in den nächsten Tagen heilen“, so die Prognose der Ärzte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Grüne Ampeln für die Radfahrerin

Polizei sucht Zeugen Am Donnerstag teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass sich bisher keine Zeugen gefunden haben, die zur Klärung des Falles beitragen konnten. Hinweise werden weiterhin unter Telefon 79 04 11 5 entgegen genommen.

An viele Details des Unfalls selbst kann sich die 55-Jährige nicht erinnern, wie sie sagt. „Das ging ja auch alles sehr schnell. Ich weiß noch, dass ich auf den Zebrastreifen gefahren bin. Die Ampeln standen für mich auf Grün. Dabei habe ich auch das graue, Kombi-ähnliche Auto gesehen, mit dem ich dann zusammengeprallt bin“, schildert Rademann den Vorfall. Dann habe es laut geknallt, als das Auto, das auf die Nordtangente fahren wollte und dabei den Radweg kreuzte, sie erwischte.

„Eine Radfahrerin die hinter mir gefahren ist und sich danach um mich gekümmert hat, hat mir gesagt, dass sie glaubt, dass das Auto nach dem Zusammenstoß erst langsamer gefahren und dann einfach weiter gefahren ist“, berichtet Rademann weiter. Für sie sei unverständlich, dass jemand so gleichgültig sein kann, einen Menschen einfach liegen zu lassen. „Das ist kein schönes Gefühl. Zum Glück wurde mir in dieser Situation direkt geholfen.“