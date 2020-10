Familienstreit in Oldenburg: Mann gewaltsam zum Auto gezerrt – Polizei sucht Zeugen

Ohmstede Für einen Vorfall am vergangenen Dienstag sucht die Polizei Zeugen: Laut Mitteilung kam es zwischen 23.15 und 23.30 Uhr in einer Wohnung am Rigaer Weg zu einer gewalttätigen Streit zwischen mehreren Familienmitgliedern. Ein 23-jähriger Mann erklärte der Polizei später, dass er in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mehrfach geschlagen worden sei.

Anschließend sei er offenbar gewaltsam zu einem Auto auf dem Parkplatz vor dem Haus gebracht worden. Das Fahrzeug sei mit drei Männer in Richtung Rastede fortgefahren. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen auf dem Parkplatz machen können. Hinweise werden unter 790-41 15 entgegengenommen.