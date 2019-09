Oldenburg Polizeibeamte haben am Montagabend laut eigener Mitteilung am Wendehafen in Oldenburg einen Mann gestellt, der zuvor eine 20-jährige Oldenburgerin belästigt haben soll.

Die Frau hatte kurz vor 19 Uhr zu Fuß die Amalienbrücke in Richtung Stedinger Straße überquert. Nachdem sie aus einem Gebüsch neben dem Gehweg ein Geräusch vernommen hatte, konnte sie einen Mann erkennen, der seine Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 20-Jährige ging weiter und benachrichtigte kurz darauf die Polizei.

Die Beamten konnten nach kurzer Fahndung einen Tatverdächtigen in der Nähe antreffen. Es handelte sich um einen 59-jährigen Oldenburger. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.