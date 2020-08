20-Jähriger Soll Urgroßmutter Getötet Haben: Staatsanwaltschaft Oldenburg erhebt Mordanklage

Oldenburg Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 20-Jährigen Anklage wegen Mordes bei der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts erhoben. Hintergrund ist der Tod einer 88-Jährigen, die Ende Februar in ihrer Wohnung an der Bümmersteder Tredde gefunden worden war. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um den Urenkel der Frau. Ihm wird vorgeworfen, seine Urgroßmutter getötet zu haben, um an ihre Kontokarte zu kommen, mit der er Bargeld abheben wollte.

Der 20-Jährige soll dem Opfer unter anderem mit seinem Ellenbogen heftige Stöße gegen den Kopf versetzt haben, so dass die Seniorin letztendlich einem Schädel-Hirn-Trauma erlag. Er war nach der Tat geflohen. Fünf Tage nach dem mutmaßlichen Mord konnte er von der Polizei festgenommen werden. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Spuren am Tatort sowie die Auffindesituation waren der Grund, weshalb die Ermittler von Anfang an von einem Tötungsdelikt mit Vorsatz ausgegangen sind. Vieles deutete in diesem Zusammenhang auch auf eine massive Gewaltanwendung hin.

Der 20-Jährige war aufgrund mehrerer Hinweise in den Fokus der Fahnder der ermittelnden Mordkommission geraten. Der Tatverdacht gegen den Oldenburger hatten sich nach und nach durch intensive, verdeckte Ermittlungen weiter erhärtet. Dazu gehört auch, dass der junge Mann von einer Überwachungskamera einer Bank fotografiert wurde. Dort hat er mit einer EC-Karte Geld abgehoben. Diese Karte stammt vom Tatort.