Oldenburg Nachdem bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar auf dem Parkplatz der Polizeidienststelle an der Wallstraße in Oldenburg ein Streifenwagen brannte, kam es nun erneut zu einem Brandanschlag auf einen Dienstwagen.

Am Freitagabend um 21.33 Uhr meldete ein Passant der Wache an der Wallstraße, dass es an einem Streifenwagen erneut brennen würde. Es gelang den Beamten, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, sodass kein größerer Schaden entstand. Das meldete die Polizei am Samstag.

Feuer An Der Wallstraße In Oldenburg Polizeiauto direkt vor der Citywache in Brand gesetzt

Die Spuren deuteten laut Mitteilung „unmissverständlich auf vorsätzliche Brandstiftung hin“. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung führte in der Brüderstraße zur Festnahme eines „dringend tatverdächtigen 22-Jährigen aus Oldenburg“.

Das zuständige 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg ein Haftbefehl erlassen.

Zur Vorfallszeit hielten sich noch mehrere Passanten im Bereich der Wallanlagen, des Julius-Mosen-Platzes und der Polizeidienststelle auf. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0441/790-4115 insbesondere diesen Personenkreis um Zeugenhinweise.