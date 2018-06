Oldenburg Schwerer Unfall auf der A 29: Am Freitag befuhr gegen 18:40 Uhr ein 78-jähriger „Geisterfahrer“ aus Osterholz mit seinem VW Golf die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Fedderwarden in Richtung Oldenburg. Hierbei benutzte er den Überholfahrstreifen.

Mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Sattelzug, konnten gerade noch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch ein solches Ausweichmanöver prallte jedoch eine 51-Jährige aus Sande mit ihrem VW Beetle gegen den neben ihr fahrenden Anhänger eines 20-jährigen Wilhelmshavener. Am Pkw und dem Anhänger entstand leichter Sachschaden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Durch das beherzte Eingreifen eines Unfallzeugen konnte der Falschfahrer, der nach dem Unfall gedreht und die A 29 an der AS Fedderwarden verlassen wollte, am Weiterfahren bis zum Eintreffen der Polizei gehindert werden. Gegen den Osterholzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw und der Führerschein wurden sichergestellt.