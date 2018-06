Oldenburg „Wir haben mit unserem Angebot im vergangenen Jahr 863 Menschen erreicht, das ist eine gute, eine hohe Zahl“, freute sich Winfried Wigbers, Leiter der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention „Rose 12“ der Gesellschaft „Step“ in Oldenburg. Zusammen mit der stellvertretenden Geschäftsführerin der Gesellschaft, Carola Bau, präsentierte er aus dem Step-Jahresbericht die Beratungsangebote in Oldenburg.

• Cannabiskonsum

Auffällig sei die weiterhin hohe Zahl Cannabis konsumierender Jugendlicher. „Wir haben um den Jahrtausendwechsel einen rasanten Anstieg des Cannabis-Konsums festgestellt, der sich auf dem hohen Niveau eingependelt hat“, berichtete Wigbers. Im Bericht nimmt der Beratungsanteil von cannabissüchtigen Personen mit 42,6 Prozent den größten Teil ein. Das entspricht 298 Personen.

Präsentierten den Step-Jahresbericht 2017: Carola Bau (stellvertretende Geschäftsführerin Step) und Winfried Wigbers (Gebietsleiter Abteilung Nord) BILD: Wolfgang Alexander Meyer

Die Gesellschaft STEP in Niedersachsen Step ist eine Gesellschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen. In Niedersachsen engagiert sich Step seit 1971 in der Suchthilfe und -beratung. Die Angebote für suchtgefährdete oder suchtmittelabhängige Personen aller Altersgruppen gibt es in 47 Betriebsstätten, unter anderem auch in Oldenburg. Insgesamt arbeiten 450 Mitarbeiter für Step.

„Viele Jugendliche sagen, dass sie mit Cannabis besser im Leben klar kommen“, beschrieb Wigbers die Situation. Grund hierfür sei auch ein stärkerer Druck, der den Heranwachsenden zu schaffen mache. Diese hätten oft das Gefühl, erst durch den Drogenkonsum Entspannung zu finden.

Beobachtet habe der Leiter der Einrichtung auch eine Zunahme von sogenannten stoffungebundenen Süchten. „Vor allem junge Männer kommen verstärkt zu uns, weil sie spielsüchtig sind“, beschrieb er.

• Medienkonsum

Auch der Medienkonsum habe – vor allem bei jungen Menschen – stark zugenommen, was Wigbers zufolge bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung sei, da die Welt sich in diese Richtung verändert habe. „Bei einigen Menschen nimmt die Nutzung von Smartphone und Internet aber schlimme Ausmaße an. Die verelenden regelrecht in ihren Wohnungen und brauchen Hilfe“, sagte Wigbers.

• Heroinkonsum

Dass im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder jugendliche Heroinkonsumenten in die Beratung gekommen seien, sei auffällig gewesen. „Wir hatten in den 80er Jahren eine regelrechte Heroinwelle in Oldenburg“, sagte Wigbers. Das sei aber lange vorbei. An vier aktuell betroffenen Jugendlichen sehe man jedoch, dass die Droge keineswegs vom Markt verschwunden sei. „Das ist bedenklich, weil sich eine körperliche Abhängigkeit bei Heroin sehr schnell entwickelt“, ergänzte Bau.

In diesem Zusammenhang wies Wigbers auch auf die Selbsthilfegruppe „Elternkreis“ hin, die sich an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat in der Bekos, Lindenstraße 12a, trifft und sich an Eltern von Jugendlichen mit Suchtproblem richtet.

• Flüchtlinge

„Wir bemerken seit einiger Zeit eine stärkere Anfrage unseres Beratungsangebots auch von Flüchtlingen“, sagte Wigbers. Viele von ihnen hätten schon in ihrer Heimat Drogen genommen.

„In Afghanistan oder dem Iran ist Opium zum Beispiel eine Kulturdroge. Wenn Menschen auf der Flucht aber traumatisiert werden, kann sich aus dem Konsum schnell eine problematische Abhängigkeit entwickeln“, so Wigbers weiter.

Ein Beratungsangebot werde zurzeit auch in der Landesaufnahmestelle in Blankenburg etabliert. „Dort gibt es Abhängigkeiten von den verschiedensten Drogen – je nachdem, wer sich dort aufhält“, sagte Wigbers. Es sei nicht einfach, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Dafür sei viel Zeit nötig, die man nicht immer habe.

• Café Caro

Gerne erweitern würde Wigbers das Angebot im Café Caro, einem Angebot für Menschen, die regelmäßig Drogen konsumieren und unter den Folgen des Konsums leiden.