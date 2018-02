Oldenburg Schweres Gerät verbreitet ohrenbetäubenden Lärm, riesige Schuttberge entstehen: An der Autobahnbrücke (A293) Alexanderstraße hat in der Nacht zu Samstag der Abriss der zweiten Brückenhälfte begonnen.

Trotz Dunkelheit und eisiger Temperaturen laufen die generalstabsmäßig geplanten Arbeiten ruhig und völlig unaufgeregt ab; von Hektik keine Spur. Riesige, lichtstarke Scheinwerfer erhellen die weiträumig abgesperret Baustelle. Bis in die späten Abendstunden haben Dutzende Schaulustige das Spektakel verfolgt. Der mit Spannung erwartete Einsatz der Bohrer begann allerdings erst in der Nacht. Auch am frühen Morgen warfen Frühaufsteher schon neugierige Blicke auf die Baustelle.

Bis Samstagmorgen registrierte die Polizei keinerlei Probleme durch die Straßensperrungen. „Alles noch ruhig“, sagte ein Sprecher. Dies dürfte sich aber in den Vormittags- und Mittagsstunden ändern, wenn der Verkehr zunimmt. „Es dürfte überall im Stadtgebiet mehr Verkehr sein als sonst“, erwartet die Polizei. „Dem kann man eigentlich auch nicht ausweichen.“ Sinnvoll sei es, auf den ausgeschilderten Umleitungsstrecken einfach ein paar Minuten Zeit mehr für die Fahrt in die Innenstadt einzuplanen.

