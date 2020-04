Alkohol, Kein Führerschein, Diebstahl: Polizeikontrolle in Oldenburg lohnt sich gleich dreifach

Oldenburg Dreifacher Erfolg für die Polizei: Bei der Kontrolle eines Motorrollerfahrers erwischten die Beamten den Mann nicht nur mit Alkohol und Drogen am Steuer, sondern auch ohne Führerschein. Zudem klärten sie wohl auch gleich einen Diebstahl auf.

Am späten Sonntagabend um 22.30 Uhr hielten die Polizisten den Oldenburger an der Ecke Nadorster Straße/Kreyenstraße an, um ihn zu kontrollieren. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Zudem räumte der Mann ein, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zu stehen.

Mit der Kontrolle des benutzten Rollers konnten die Beamten mutmaßlich eine weitere Straftat aufklären: Das Kleinkraftrad der Marke „Rex“ war am 14. April aus einem Unterstand an der Robert-Koch-Straße gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem 24-Jährigen um den Dieb des Gefährts handelt. Während des Osterwochenendes und in den Tagen danach hatte es auffällig viele versuchte und erfolgreiche Diebstähle von Motorrollern gegeben. Ob der Oldenburger auch für die anderen Taten verantwortlich ist, dazu gibt es nach Auskunft der Polizei noch keine Erkenntnisse. „Das müssen die Ermittlungen ergeben“, so Polizeisprecher Stephan Klatte auf Nachfrage.

Die Polizei hat nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet, darunter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und schweren Diebstahls. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.