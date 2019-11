Oldenburg Zwei Schwertransporte behindern am frühen Dienstagmorgen den Verkehr auf der Ammerländer Heerstraße nahe der Autobahnbrücke Wechloy in Oldenburg. Sie stehen laut Polizei auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger, die auf die A28 fahren wollen. Vor den Fahrzeugen können Autofahrer noch auf die A28 abbiegen, teilt die Polizei mit, bittet aber um besondere Vorsicht an der Ampelschaltung.

Logistische Probleme sind laut Polizei der Grund für die Blockade. Offenbar können die Fahrzeuge eine Baustelle nicht anfahren, weil dort ein vorausfahrendes Fahrzeug noch nicht Platz gemacht hat. Derzeit sei davon auszugehen, dass die Verkehrsbehinderungen noch bis in die Mittagsstunden andauern.