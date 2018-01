Oldenburg Ein Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen zwei Sprayer beobachtet, die offensichtlich gerade die Wand zum Schloßgarten beschmierten. Er meldete das der Polizei. Die sofort eingesetzten Streifen, darunter auch zwei Hundeführer, trafen in Tatortnähe zwei Männer an, auf die die Beschreibung des Zeugen passte.

Bei den 24-jährigen Männern, die nicht in Oldenburg wohnen, fanden die Polizisten entsprechende Spraydosen. Diese riechen nach frischem Lack und die Bekleidung weist Farbanhaftungen auf, die dem aufgebrachten Graffiti entsprechen. Die mutmaßlichen Täter wurden zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt, teilt die Polizei mit.

Da der eine Mann ohne festen Wohnsitz ist, wurde nach Rücksprache mit dem Amtsgericht eine sofortige Strafe in Höhe von 500 Euro zur Sicherung des Verfahrens fällig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden „Angeschmierten“ entlassen.