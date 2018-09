Oldenburg Der 29-jährige Mann, der in der Nacht zu Dienstag einem 68-jährigen Schausteller auf dem Gelände des Kramermarkts ein Messer in den Rücken gestoßen hat, sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Das bestätigte Polizeisprecher Jens Rodiek auf NWZ-Anfrage. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag. Zu einem möglichen Motiv des Angreifers machte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben. Die Anhörung von Zeugen sei noch nicht abgeschlossen.

Das Opfer hatte den 29-jährigen, der auf der Straße gesessen hatte, zunächst seine Hilfe angeboten. Die hatte der Mann laut Polizeibericht abgelehnt und war dann dem Schausteller hinterher gelaufen und hatte ihm ein Messer in den Rücken gestoßen.

Das Opfer konnte das Krankenhaus nach einer Nacht wieder verlassen und arbeitet schon wieder bei den Vorbereitungen für den Kramermarkt mit. Auch der Messerstecher war zunächst in die Klinik eingeliefert worden, weil er sich verletzt hatte, als er von weiteren Schaustellern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.