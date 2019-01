Oldenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit Dienstag ein früherer Funktionär des Fußballvereins TSV Oldenburg vor dem Landgericht verantworten. Dem 66-Jährigen wird vorgeworfen, am 31. Januar vorigen Jahres auf der A 28 mit dem Vereinsbus des TSV einen Auffahrunfall verursacht zu haben. Darüber hinaus ist der Angeklagte nicht im Besitz eines Führerscheins. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist er bereits viermal vorbestraft.

In einem ersten Prozess um die Sache hatte das Amtsgericht den 66-Jährigen im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 3600 Euro sowie zu einer zweijährigen Führerscheinsperre verurteilt.

Der Angeklagte will aber unschuldig sein. Gegen das Amtsgerichts-Urteil hatte er über seinen Anwalt deswegen auch Berufung eingelegt. Deswegen muss der Fall vor dem Landgericht als Berufungsinstanz neu aufgerollt werden. „Ich bin nicht gefahren“, erklärte der 66-Jährige. Den Vereinsbus gefahren habe damals ein Spieler des TSV Oldenburg – ein Brasilianer. Auf dem Beifahrersitz habe ein anderer brasilianischer Spieler gesessen.

Er selbst habe hinten gesessen und sich Notizen gemacht. Deswegen habe er auch nicht mitbekommen, was wirklich geschehen sei. Plötzlich habe es einen Knall gegeben. Der Angeklagte will dann ausgestiegen sein. Die beiden brasilianischen Spieler sollen auch im Auto gesessen haben. Weil sie kein deutsch sprechen, soll der Angeklagte gedolmetscht haben. Einer der Spieler soll dann über den Angeklagten zugegeben haben, dass er gefahren sei.

Die Anklage und auch das Amtsgericht hatten das aber nicht geglaubt. Was sagen denn die beiden brasilianischen Spieler dazu? Zurzeit nichts. Sie halten sich wieder in Brasilien auf. Das Gericht will nun versuchen, die beiden Zeugen per Videokonferenz zu vernehmen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.