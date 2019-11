Oldenburg Bei einem größeren Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag am Oldenburger Hauptbahnhof ist ein Beamter der Bundespolizei von einer Kette am Kopf getroffen und verletzt worden. Er war nicht weiter dienstfähig, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Zunächst sollen Unruhestifter aus einer Gruppe heraus Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit beleidigt und bespuckt haben. Deshalb erteilten Beamte der Bundespolizei ihnen gegen 16 Uhr einen Platzverweis. Darauf soll die Gruppe aggressiv reagiert haben. Ein 20-Jähriger soll dann laut Mitteilung der Polizei plötzlich den Bundespolizeibeamten mit einer Kette attackiert haben, an der ein Vorhängeschloss befestigt war. Der Polizist wurde dabei am Kopf verletzt und war nicht weiter dienstfähig.

Weitere Polizeibeamte in Streifenwagen kamen hinzu. Mit ihrer Hilfe wurde der Tatverdächtige fixiert und in Gewahrsam genommen. Eine weitere Person aus der Gruppe soll daraufhin selbst Anstalten gemacht haben, eine Polizistin anzugreifen. Auch diese Person wurde fixiert und zur Dienststelle gebracht, teilt die Polizei mit.