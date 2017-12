Oldenburg Den Tätern ist offenbar nichts heilig: Opfer eines Raubüberfalls wurde am Heiligabend gegen 21.15 Uhr ein 29 Jahre alter Mann, der zu Fuß in der Krumme Straße in Eversten unterwegs war.

Eine unbekannte Person fragte nach Mitteilung der Polizei den Oldenburger nach Zigaretten und forderte ihn danach unvermittelt zur Herausgabe seines Handys auf. Der 29-Jährige ging nicht auf die Forderung ein. Daraufhin erschien eine zweite Person und sprühte dem Mann Reizstoff ins Gesicht. Dann bemerkte das Opfer, dass einer der Täter versuchte, in seine Hosentasche zu greifen. Erst nach Gegenwehr ließen die beiden Männer von ihrem Opfer ab.

Bei einem Täter könnte es sich um einen ca. 1,70 Meter großen Deutschen gehandelt haben. Von dem zweiten Mann ist bekannt, dass es ein Südländer gewesen sein soll, der offensichtlich größer als der erste Täter war. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Sattelzugmaschine entwendet

Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurde von einem auf einem Parkstreifen im Gewerbegebiet Tweelbäke, Gerhard-Stalling-Straße, eine weißfarbene Sattelzugmaschine der Marke DAF entwendet. Den zum Lastwagen gehörenden Auflieger koppelten die Täter ab und ließen ihn stehen. Die Zugmaschine besitzt einen Wert von ca. 30 000 Euro. Hinweise jeweils unter Tel. 790-4115.