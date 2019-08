Oldenburg 74 Jahre ist Manfred Brunken alt, sein Leben hat er in Stafford in den USA verbracht. „Südlich von Washington D.C. auf dem Land“, betont er. Doch mit seinen Gedanken ist er oft in Oldenburg, seiner alten Heimat, in der er bis zu seinem zehnten Lebensjahr gelebt hat.

„Dann sind meine Eltern mit mir und meinem Bruder ausgewandert“, erzählt der 74-Jährige, „nach Amerika.“ Mit dem Schiff sind sie von Bremerhaven nach New York gefahren. Von der Ankunft in den neuen Welt am 7. Februar 1955 hat sich jedes Detail in sein Gedächtnis eingebrannt. Was davor in seinem Leben geschehen ist, ist fast gänzlich gelöscht. „Es ist wie hinter einem Vorhang verschwunden“, sagt Brunken.

Zwei Monate zu Besuch

Seit ein paar Tagen wohnt er in Oldenburg, will für zwei Monate bleiben und Erinnerungen auffrischen. Verwandte von ihm leben noch in Ganderkesee, Rastede und Zetel. Fünf bis sechs Mal hat er in den vergangenen Jahrzehnten Deutschland besucht, Kontakte geknüpft, Straßen und Häuser gesucht, in denen er mit seinen Eltern gelebt hat. In der Tondernstraße in Bürgerfelde war das. Im Gepäck hat er Bilder, die seinen Vater Gustav und dessen Bruder Dietrich zeigen. Dietrich Brunken ist als 18-Jähriger bereits 1927 ausgewandert. „Der Gedanke daran hat sich im Kopf meines Vaters festgesetzt“, vermutet Manfred Brunken, dessen Großonkel und Großtante mütterlicherseits ebenfalls den Sprung über den großen Teich gewagt haben.

Vater Gustav Brunken hatte eine KFZ-Lehre bei Opel Hinrichs gemacht und in der Firma als Meister gearbeitet. In Amerika fand er schnell einen Job und betreute den Fahrzeugpark der berühmten amerikanischen Unternehmerfamilie Rockefeller. Gewohnt hat die Familie rund 40 Kilometer nördlich von Manhattan in einem kleinen Dorf.

Im Gepäck hat Manfred Brunken Fotos, die seine Eltern zeigen. Auf einem ist sein Vater zu sehen, wie er als 14-Jähriger mit anderen Mädchen und Jungen vermutlich vor einer Kirche steht. Eine Aufnahme von der Konfirmation könnte das sein. Über diese Bilder hofft Brunken, Freunde und Bekannte seiner Familie zu finden. Als Kind hat er die Schulen in Bürgerfelde und Dietrichsfeld besucht. Auch ehemalige Mitschüler können sich gern bei ihm melden. Sein Vater ist 1998 gestorben. Manfred Brunken hat drei Söhne, die in den USA leben.

Kreis schließt sich

Mit diesem Bericht schließt sich ein Kreis. Gustav Brunken hatte sich mit seiner Familie gemeinsam mit einem Freund in einer Anzeige in der NWZ verabschiedet. Erschienen ist sie am 3. Februar 1955 als das Schiff in Bremerhaven ablegte mit folgendem Text: „Anläßlich unserer Ausreise sagen wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten ein herzliches Lebewohl.“

Kontakt ist möglich unter:

manfreddb@ Yahoo.com