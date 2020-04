Aufruhr In Oldenburger Supermarkt: Räuber randaliert und flieht mit gestohlenem Fahrrad

Oldenburg Nach einem räuberischen Diebstahl ist die Polizei in Oldenburg am Dienstag zu einem Lebensmitteldiscounter an der Wilhelmshavener Heerstraße gerufen worden. Einem 42-jährigen Mitarbeiter war zunächst ein Kunde aufgefallen, der während seines Aufenthalts im Geschäft keinen Mundschutz trug. Kurz darauf beobachtete der Angestellte, dass der Mann Lebensmittel aus den Auslagen nahm und in seinem Rucksack verstaute. Den Angaben des Mitarbeiters zufolge sei der Kunde daraufhin zur Kasse gegangen, wo er jedoch nur einen Teil der Waren bezahlte.

Daraufhin sprachen der 42-Jährige und dessen 43-jähriger Kollege den Kunden auf die unbezahlte Waren in seinem Rucksack an. Der Mann habe daraufhin sehr aggressiv reagiert, Gegenstände um sich geworfen und sei laut geworden. Als er sich immer weiter dem Ausgang näherte, habe der 43-Jährige den mutmaßlichen Dieb festhalten wollen. Der habe den Mitarbeiter jedoch gegen ein Regal geschubst, wobei der 43-Jährige leicht verletzt wurde. Der Unbekannte sei dann vor dem Geschäft auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung Stadtmitte geflüchtet.

Die beiden Zeugen alarmierten nun die Polizei und gaben den Beamten eine detaillierte Beschreibung des Mannes durch. Wenige Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung an der Nadorster Straße einen 31-jährigen Mann anhalten, auf den die Beschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten die mutmaßlich zuvor gestohlenen Lebensmittel.

Die Polizeibeamten überprüften zudem das Fahrrad des Tatverdächtigen. Da es sich um ein polizeilich registriertes Rad handelte, konnten die Einsatzkräfte Kontakt zu dem Eigentümer aufnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass das Rad am selben Tag in Wechloy gestohlen worden war. Der Diebstahl war bislang nicht bemerkt worden. Gegen den 31-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen räuberischen Diebstahls und Fahrraddiebstahls.