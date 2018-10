Oldenburg Die Polizei in Oldenburg hat am Sonntag nach einer 56 Jahre alten Frau gesucht, die seit Samstagmorgen vermisst wurde. Am Sonntagmittag kam dann die erfreuliche Nachricht: Die Vermisste wurde in einem Garten im Stadtteil Bloherfelde aufgefunden. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.

Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz, er kreiste am Morgen über den Stadtteilen Bloherfelde und Eversten.

Die Frau war aus dem Pflegeheim in Bloherfelde verschwunden. Sie ist orientierungslos und stark dement, so die Polizei. Sie benötigte ärztliche Hilfe.