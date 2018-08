Oldenburg Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ist in Oldenburg am Freitag ein 18-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, wurde er mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert und blieb dort zur Beobachtung auch über das Wochenende.

Nach Angaben von Polizeisprecher Stephan Klatte wurde der Attackierte gegen 15 Uhr in der Nähe des Kennedyteiches verletzt. „Hier soll er von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sein“, erklärt Stephan Klatte. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

> Er ist 17 oder 18 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß

> Die Haare werden als blond und nach hinten gekämmt beschrieben

> Er soll eine weiße Jogginghose und weiße Oberbekleidung getragen haben

Vor allem werden zwei Radfahrer gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Sie haben die Gruppe demnach zum Aufhören aufgefordert.

Am Abend gegen 21 Uhr wurde der Polizei eine „größere Schlägerei“ in der Ernst-Lemmer-Straße in der Nähe des Kennedyteiches gemeldet worden, die alarmierten Beamten konnten jedoch „keine aktive Auseinandersetzung feststellen“, so Stephan Klatte. Die Beamten rückten dabei mit mehreren Streifenwagen an und kontrollierten nach eigenen Angaben Kleingruppen mit insgesamt etwa 15 Jugendlichen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.