Oldenburg In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter im Oldenburger Stadtgebiet zwei hochwertige Fahrzeuge vom Typ VW T5. Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 Uhr abends und 7:15 Uhr morgens. Das schwarze Fahrzeug (Model „California Beach“) war auf einem Parkplatz an der Hochhauser Straße abgestellt.

Ein weiteres Fahrzeug des Typs wurde in der Nacht zu Freitag zwischen 22.30 Uhr bis 7.45 Uhr von einem Parkplatz an der Lambertistraße gestohlen. Es handelte sich um einen vier Jahre alten weißen VW T5 mit schwarzem Dach.

Der Wert der beiden Transporter liegt jeweils bei mehreren Zehntausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.