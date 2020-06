Völkermord: Hoch angesehen – und ein Massenmörder

Oldenburg /Berlin In ganz Deutschland diskutierte man im Frühsommer 1961 über den Prozess gegen Adolf Eichmann, den Organisator des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden, der gerade in Jerusalem begonnen hatte. Da bekam auch Oldenburg seinen spektakulären Nazi-Kriegsverbrecher-Fall: die Festnahme des ehemaligen SS-Offiziers Heinrich Tunnat, dem die Staatsanwaltschaft die Beteiligung an der Tötung von mehr als 10 000 Juden im Baltikum vorwarf. Tunnat war am 13. Juni 1961 in Oldenburg von der Politischen Polizei Berlin verhaftet worden. Er lebte mit Frau und zwei Söhnen in der Lambertistraße. Von dort wurde Tunnat nach Berlin gebracht.

In Oldenburg war die Aufregung und Bestürzung groß. Der Jurist Tunnat war stellvertretender Geschäftsführer der Handwerkskammer Oldenburg gewesen, zuvor Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst. Bislang war vom „Assessor Tunnat“ in der Nordwest-Zeitung die Rede gewesen, wenn es um Veranstaltungen des Handwerks ging, um Vorträge wie zum „Handwerk in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“, die der damals 48-Jährige hielt. Und jetzt Anklage wegen tausendfachen Mordes an Juden?

Einsatzkommando IX

„Schatten der Vergangenheit“ leitartikelte der NWZ-Chefredakteur Fritz Lucke, der darin zum Ausdruck brachte, was viele dachten: „Ein Mann wird verhaftet, den viele als angesehenen Mitbürger kennen und nähere Bekannte als versierten Fachmann schätzen“, schrieb Lucke. Aber in Oldenburg kannte man eben (noch) nicht die andere Seite des Heinrich Tunnat, geboren 1913 in Göttingen, Studium der Rechtswissenschaften nach dem Abitur, Mitglied im Jungstahlhelm, 1934 auch der SA, 1937 Eintritt in die NSDAP, Arbeit in der Kriminalpolizei, dann während des Krieges als SS-Untersturmführer (vergleichbar mit einem Leutnants-Rang) Mitglied des Einsatzkommandos IX unter SS-Obersturmbannführer Dr. Alfred Filbert, das im Baltikum nach dem Überfall auf die Sowjetunion Tausende von Juden ermordete.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Tunnat, so hatten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben, war als SS-Untersturmführer von Juni bis September 1941 an den Erschießungen der Bewohner der Gettos in Wilna, Grodno und Witebsk beteiligt. Grodno liegt am Dreiländereck Weißrussland, Litauen und Polen. Witebsk liegt in Weißrussland in der Nähe zum heutigen Russland und Lettland, und Wilna (Vilnius) schließlich liegt in Litauen, einst als „Jerusalem des Nordens“ bezeichnet - es gab vor der deutschen Besetzung des Baltikums eine Million litauische Juden.

Karrieren nach dem Krieg

Der Strafprozess gegen Tunnat begann am 22. Mai 1962 vor dem Schwurgericht in Berlin. Hauptangeklagte waren der frühere SS-Obersturmbannführer Filbert (Leiter der Berliner Filiale der Braunschweig-Hannoverschen Hypothekenbank) und sein Stellvertreter, der frühere SS-Hauptsturmführer Gerhard Schneider (Regierungsrat im niedersächsischen Wirtschaftsministerium). Daneben mussten sich wegen Beihilfe zum Mord Bodo Struck (Kriminalkommissar in Hannover), Heinrich Tunnat aus Oldenburg, Wilhelm Greiffenburger (Buchhalter) aus Töging und Konrad Fiebig verantworten, allesamt SS-Offiziere im Einsatzkommando IX. Fortan erfuhr die Öffentlichkeit Einzelheiten der Mordtaten aus dem Jahr 1941. Tunnat wurde vorgeworfen, als Führer eines Zugs der Waffen-SS an den Erschießungen von Juden sowie Sinti und Roma beteiligt gewesen zu sein.

Statt Schwur Hitlergruß

Unter anderem soll er die Erschießung von zwölf jüdischen Lehrerinnen befohlen haben, die sich vor der Exekution nackt ausziehen mussten. Bei der ersten Erschießung, an der er beteiligt gewesen sei, habe es sich um eine Vergeltungsaktion gehandelt, gab Tunnat an. Auf Befehl Filberts habe er in Wilna ein Viertel abgesperrt „und die Juden aus den Häusern geholt“. Es sei für ihn keine Kleinigkeit gewesen, einer Gruppe von Juden das Ausheben einer Grube zu befehlen, gab Tunnat an, denn er habe gewusst, „dass die ihr eigenes Grab ausschaufeln mussten.“ Zwei Juden, einen älteren Mann und einen Jungen habe er laufen lassen. Tunnat gesteht im Prozess, vier Erschießungsaktionen geleitet zu haben. Hauptangeklagter Filbert gab im Prozess an, bei Witebsk seien 8096 „Juden, Zigeuner und Kommunisten“ ordnungsgemäß erschossen wurden. „Ordnungsgemäß“ – das war in seinen Augen ein entlastendes Moment. Immer wieder fällt in dem Prozess auf, dass es sich häufig um (promovierte) Juristen handelte, die die Mordtaten befahlen: Dr. Filbert, Schneider und Tunnat waren Juristen. Auch der SS-Hauptsturmführer Dr. Georg Fleischmann, früher im Stab des SS-Brigadeführeres Arthur Nebe (Berater bei der Krankenmord-Aktion und Befehlsgeber bei den „Probemorden“ an Kranken durch Sprengstoff und mit Auspuffgasen in Minsk 1941), nunmehr Kriminalrat, war Jurist. Als der Chef der Kripo Ludwigshafen im Berliner Prozess seine Zeugenaussage beeiden soll und streckt er statt der Schwurhand den Arm zum Hitlergruß aus – versehentlich. „Erst nach zwei Sekunden bemerkte er seinen Irrtum, wackelte verwirrt mit seinen Fingern und klappte dann die nicht zum Eid benötigten Finger zusammen“, notierte ein Prozessbeobachter.

Milde Strafen

Am 18. Verhandlungstag wird das Urteil gesprochen. Gegen Filbert wird lebenslange Haft verhängt, Schneider kommt mit zehn Jahren Zuchthaus davon, Tunnat und Struck bekommen vier Jahre Zuchthaus, Greiffenberger drei Jahre Zuchthaus und Fiebig wird freigesprochen. Die vergleichsweise milde Bestrafung der Helfer löst Empörung aus. Der Staatsanwalt hatte wesentliche höhere Zuchthausstrafen gefordert.

Filbert, der im Prozess seine Schuld kleinredet, kommt wegen Haftunfähigkeit 1975 frei und stirbt 1990. Er wird von dem Filmregisseur Thomas Harlan für den 1984 produzierten Film „Wundkanal“ (Notre Nazi) mit seinen Taten konfrontiert. Ein verstörender Dokumentarfilm, der bei seiner Präsentation auch große Empörung auslöste, weil Harlan den Nazi Filbert – man könnte sagen – über seine Absichten hinters Licht geführt hat.

Schneider, der selbst Todesschütze war, ficht das Urteil an. Seine Revision ist erfolgreich. Er wird 1964 aus der Untersuchungshaft entlassen und 1966 in einem erneuten Strafprozess vom Landgericht Berlin zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach dem Krieg hatte er unter falschem Namen in Lübeck gelebt, war von 1946 bis 1948 in Neuengamme interniert, wegen Zugehörigkeit zur SS zu sechs Monaten Haft verurteilt. 1949 ist Schneider wieder Schneider, ist Vorsitzender im Kreisverband der Vertriebenen in Schwanewede, Schulelternratsvorsitzender, Mitglied im Gemeinderat für den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, wechselt ins Wirtschaftsministerium nach Hannover. Dann holt ihn die Vergangenheit ein. Er stirbt im Jahr 2000.

Massaker ungesühnt

Tunnat verbüßt die Haft und kommt Mitte der 60er Jahre wieder frei. Er zieht nach Offenbach und gründet eine neue Familie. Ein weiterer, schlimmer Teil seiner Vergangenheit holt ihn nicht mehr ein. Als Angehöriger der Sicherheitspolizei in Rom ab 1943 war er an der Deportation italienischer Juden beteiligt. Und im März 1944 war er an der Ermordung von 335 italienischen Zivilisten, davon 75 Juden, in den adreatinischen Höhlen bei Rom beteiligt, eines der schlimmsten deutschen Massaker an Zivilisten. Die italienischen Behörden suchten nach einem „Heinz“ Tunnat (Tunnats Spitzname), so wurde Tunnat mit einem Namensvetter, einem bayrischen SS-Obersturmführer Heinz Tunnat verwechselt. Tunnat starb 1999 in Offenbach.

Gegen den Zeugen Dr. Georg Fleischmann, er war im Zweiten Weltkrieg stellvertretender Gestapochef der Einsatzgruppe B und verschwieg bei seiner Entnazifizierung seine SS-Zugehörigkeit, wird später wegen der Erschießung von zwölf Juden bei Smolensk ebenfalls ermittelt. 1963 wird er verhaftet, gesteht einen Teil der ihm zur Last gelegten Taten. Kommt wieder auf freien Fuß. Zu einem Prozess wegen der Ermordung von 17000 Juden kommt es nicht mehr. Fleischmann stirbt 1970.