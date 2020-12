Berufung am Oldenburger Landgericht: Aus sexueller Nötigung des 80-Jährigen wird Vergewaltigung

Oldenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Oldenburger Amtsgerichtes hat ein 80 Jahre alter Mann aus Oldenburg keinen Erfolg gehabt – im Gegenteil: Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz bestätigte nicht nur die Höhe der Strafe, sondern verschärfte darüber hinaus noch die Qualifikation der Tat.

Das Amtsgericht hatte den älteren Mann in einem ersten Prozess wegen sexueller Nötigung seiner Mieterin zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Landgericht dagegen sprach den Angeklagten in der jetzigen Berufungsverhandlung der Vergewaltigung schuldig.

Weil nicht auch die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Amtsgerichtsurteil eingelegt hatte, war an der Höhe der Strafe nicht zu rütteln – hier greift das so genannte Verschlechterungsverbot –, wohl aber an der Qualifikation der Tat. Hatte das Amtsgericht noch eine sexuelle Nötigung für erwiesen erachtet, war das Landgericht davon überzeugt, dass der Angeklagte die Mieterin auch vergewaltigt hatte.

Wie berichtet, hatte der 80-Jährige der 50-Jährigen in Oldenburg ein Ladenlokal vermietet. Wegen schlechter Geschäfte konnte diese dann aber nicht mehr die volle Miete zahlen. Der Angeklagte hatte großzügig den Mietzins dann halbiert. Im September 2018 sollten die Mietrückstände dann ausgeglichen werden. Dazu betrat der Angeklagte nun das Ladenlokal der Frau. Anschließend war er der 50-Jährigen gefolgt, als diese etwas aus einem Hinterzimmer holen wollte. Den Feststellungen zufolge begrapschte er nun die Frau, fasste sie an Po und Brust und schob seine Hand in die Hose der 50-Jährigen. Dann vergewaltigte er die Frau. Die 50-Jährige hatte sich heftig gewehrt, konnte sich vorerst aber nicht losreißen.

Die Frau erstattete anschließend Anzeige. Sie musste zwar damit rechnen, dass das Konsequenzen für das Mietverhältnis haben könnte, die 50-Jährige wollte sich den sexuellen Übergriff aber nicht gefallen lassen. Der Angeklagte indes wollte unschuldig sein. Die Gerichte glaubten ihm aber nicht. Sie hielten vielmehr die 50-Jährige für absolut glaubwürdig.